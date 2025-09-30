Tir wjechał w auto służby drogowej. Trasa S5 zablokowana

Do wypadku doszło w pobliżu Kościana

Około godziny 12 służby otrzymały zgłoszenie, z którego wynikało, że na trasie S5 między węzłami Kościan Północ i Czempiń doszło do zderzenia dwóch pojazdów. - Z tych wstępnych ustaleń wynika, że kierujący ciągnikiem siodłowym z naczepą wjechał w tył samochodu służby drogowej, który był wyposażony w przyczepkę z działającą sygnalizacją ostrzegawczą - powiedział nam starszy aspirant Jarosław Lemański, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Kościanie.

Wiadomo, że pracownicy służby drogowej prowadzili na S5 prace porządkowe. W momencie zderzenia w aucie był 24-latek. - Przeszedł wstępne badania lekarskie i nie odniósł poważniejszych obrażeń. Został jednak przetransportowany do szpitala w celu dalszej diagnostyki - dodał Lemański.

Poważny wypadek na trasie S5 w kierunku Poznania Źródło: Wielkopolska policja

Policjanci przebadali alkomatem 40-letniego kierowcę tira. Mężczyzna był trzeźwy.

Droga S5 jest zablokowana, policjanci kierując kierowców na objazdy. - Utrudnienia mogą potrwać nawet kilka godzin - przekazał rzecznik kościańskiej policji.