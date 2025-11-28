Po uderzeniu w drzewo zginął kierowca karetki, 93-letnia pacjentka zmarła w szpitalu

Karetka uderzyła w drzewo Źródło: KP PSP w Wągrowcu

Nie żyje 93-letnia kobieta, która w stanie ciężkim trafiła do szpitala po wypadku karetki pogotowia w Tarnowie Pałuckim pod Wągrowcem. To druga ofiara tego zdarzenia.

- Kobieta zmarła wczoraj w szpitalu, gdzie została zabrana z miejsca zdarzenia - przekazał nam w piątek starszy aspirant Dominik Zieliński z policji w Wągrowcu.

Wypadek karetki. Zginął 67-letni kierowca

Do wypadku doszło w czwartek po godzinie 9 w Tarnowie Pałuckim. Karetka wypadła z drogi, uderzyła w drzewo i wpadła do rowu.

Jak informowała policja, karetką jechały cztery osoby: dwie pacjentki w wieku 66 i 93 lata, 46-letni ratownik oraz kierujący karetką 67-latek.

W najcięższym stanie był 67-letni kierowca. Jeszcze o godzinie 10 strażacy informowali, że trwa reanimacja. - Niestety życia 67-letniego kierowcy nie udało się uratować - informował w czwartek przed południem Zieliński.

Na miejscu lądowały śmigłowce Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, zadysponowano też kilka zastępów straży.

Okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury.

