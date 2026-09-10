Ciało mężczyzny w oborze, stratowały go byki
Zgłoszenie o zdarzeniu w miejscowości Sarbia wpłynęło na numer alarmowy 112 w czwartek o godzinie 9.40
- Wynikało z niego, że 61-letni mężczyzna został poturbowany przez byki i nie daje oznak życia. Na miejscu stwierdzono zgon - poinformował st. asp. Dominik Zieliński z wągrowieckiej policji.
Został stratowany przez byki
Jak przekazał rzecznik policji, ciało mężczyzny znalazł krewny 61-latka.
- Z pierwszych informacji wynika, że 61-letni właściciel gospodarstwa podczas prac przy bykach został przez nie stratowany Po zapoznaniu się z okolicznościami prokurator odstąpił od czynności procesowych i sekcji. Ciało wydano rodzinie - dodał st. asp. Zieliński.
Źródło: tvn24.pl