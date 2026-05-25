Poznań "Nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu"

W poniedziałek po południu w miejscowości Garbatka w Wielkopolsce doszło do katastrofy kolejowej. Odniósł się do niej w mediach społecznościowych minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

"Pod Rogoźnem Wielkopolskim na linii kolejowej Poznań-Piła doszło do poważnego wypadku. TIR najprawdopodobniej nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu Kolei Wielkopolskich. Niestety kierowca zginął. W pociągu zostało poszkodowanych 18 pasażerów. Służby działają na miejscu. Przyczyny zdarzenia zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych" – napisał na platformie X.

Ciężarówka stanęła w ogniu

Rzecznik prasowy wielkopolskiej straży pozarnej asp. Martin Halasz przekazał, że strażacy otrzymali zgłoszenie o wypadku po godzinie 15. W Garbatce pociąg relacji Rogoźno – Poznań zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym.

- W wyniku zdarzenia ciężarówka stanęła w ogniu, a pożar objął również pobliską trawę. Pociągiem podróżowało kilkanaście osób. Niestety, w wyniku zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć. Kilkanaście osób zostało poszkodowanych - podał strażak.

Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak przekazał, że w wypadku zginął kierowca ciężarówki. Policjant doprecyzował, że podróżujący pociągiem doznali niegroźnych obrażeń. Do szpitala trafiła jedna osoba.

Trasa zablokowana

Trasa, na której doszło do wypadku, jest częścią linii łączącej Poznań i Piłę. W wyniku zderzenia część składu pociągu wykoleiła się, a trasa jest zablokowana. W związku z tym pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą.

Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia w ruchu pociągów.

