Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

"Nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu"

|
Katastrofa kolejowa w Garbatce
Katastrofa kolejowa, policja o akcji ratunkowej
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: FB/ Pogotowie Ratunkowe w Poznaniu
Minister infrastruktury Dariusz Klimczak zabrał głos po tragicznym wypadku i wykolejeniu pociągu. Jak przekazał, kierowca tira "najprawdopodobniej nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu Kolei Wielkopolskich".

W poniedziałek po południu w miejscowości Garbatka w Wielkopolsce doszło do katastrofy kolejowej. Odniósł się do niej w mediach społecznościowych minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

"Pod Rogoźnem Wielkopolskim na linii kolejowej Poznań-Piła doszło do poważnego wypadku. TIR najprawdopodobniej nie wyhamował na przejeździe kolejowym i wjechał w bok jadącego pociągu Kolei Wielkopolskich. Niestety kierowca zginął. W pociągu zostało poszkodowanych 18 pasażerów. Służby działają na miejscu. Przyczyny zdarzenia zbada Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych" – napisał na platformie X.

Ciężarówka stanęła w ogniu

Rzecznik prasowy wielkopolskiej straży pozarnej asp. Martin Halasz przekazał, że strażacy otrzymali zgłoszenie o wypadku po godzinie 15. W Garbatce pociąg relacji Rogoźno – Poznań zderzył się z ciężarówką na przejeździe kolejowym.

- W wyniku zdarzenia ciężarówka stanęła w ogniu, a pożar objął również pobliską trawę. Pociągiem podróżowało kilkanaście osób. Niestety, w wyniku zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć. Kilkanaście osób zostało poszkodowanych - podał strażak.

Rzecznik prasowy wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak przekazał, że w wypadku zginął kierowca ciężarówki. Policjant doprecyzował, że podróżujący pociągiem doznali niegroźnych obrażeń. Do szpitala trafiła jedna osoba.

Katastrofa kolejowa w Garbatce
Katastrofa kolejowa w Garbatce
Katastrofa kolejowa w Garbatce
Źródło zdjęcia: FB/ Pogotowie Ratunkowe w Poznaniu
Katastrofa kolejowa w Garbatce
Katastrofa kolejowa w Garbatce
Źródło zdjęcia: FB/ Pogotowie Ratunkowe w Poznaniu
Katastrofa kolejowa w Garbatce
Katastrofa kolejowa w Garbatce
Źródło zdjęcia: FB/ Pogotowie Ratunkowe w Poznaniu
Katastrofa kolejowa w Garbatce
Katastrofa kolejowa w Garbatce
Źródło zdjęcia: FB/ Pogotowie Ratunkowe w Poznaniu
Katastrofa kolejowa w Garbatce
Katastrofa kolejowa w Garbatce
Źródło zdjęcia: FB/ Pogotowie Ratunkowe w Poznaniu

Trasa zablokowana

Trasa, na której doszło do wypadku, jest częścią linii łączącej Poznań i Piłę. W wyniku zderzenia część składu pociągu wykoleiła się, a trasa jest zablokowana. W związku z tym pociągi dalekobieżne skierowano na objazdy, a dla połączeń lokalnych wprowadzono autobusową komunikację zastępczą.

Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia w ruchu pociągów.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP/tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
39 min
pc
"Banalny objaw może całkowicie zmienić życie". Masz go? Pilnie idź do lekarza
Wywiad medyczny
Michał Leksiński w drodze na Denali
Bestię dopadnie. A później skoczy nad czynnym wulkanem
Tomasz Wiśniowski
Postępujące kostniejące zapalenie mięśni (FOP)
"Tworzą się dodatkowe kości". FOP zamienia ciało w klatkę
Piotr Wójcik
Udostępnij:
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Zbigniew Kapiński
Jest nowy pierwszy prezes Sądu Najwyższego
Polska
Holland o referendum: "krakowska hucpa"? "Prawie się nabrałem"
Agnieszka Holland i komentarz o referendum. "Hucpa"? Tak, ale nie krakowska
Michał Istel
Pociąg zderzył się z ciężarówką i wykoleił
Pociąg zderzył się z ciężarówką i wykoleił. Jedna osoba nie żyje
Poznań
Tomasz Sakiewicz
Decyzja o karze dla Sakiewicza
Polska
dublin lotnisko - Colinmthompson shutterstock_2671420619
Irlandia wydaliła 22 Polaków. "Muszą zostać wyciągnięte konsekwencje"
Polska
Kierowca otworzył drzwi i zaatakował kobietę w Straszynie
Otworzył drzwi auta i zaatakował kobietę. Mężczyzna z nagrania zgłosił się na policję
Trójmiasto
shutterstock_1697366587
Pracownicy Dino zaczynają protest. "Wyciskanie pracowników do sucha za biedną pensję"
BIZNES
Donald Trump junior i Bettina Anderson
Miał jej się marzyć ślub w Białym Domu. Wyszło inaczej
Świat
Karol Nawrocki
Fałszywe zgłoszenie do mieszkania matki prezydenta. Ruch prokuratury
Polska
Problemy z wodą mieszkańców podwarszawskiego Józefosławia
Walka o prysznic pod Warszawą. Infrastruktura nie nadąża za nowymi blokami
Katarzyna Kędra
shutterstock_1806988159_1
Są w codziennym jedzeniu. Powiązano je z 29-procentowym wzrostem ryzyka nadciśnienia
Zdrowie
Kleszcz (zdjęcie poglądowe)
Proste narzędzie do walki z kleszczami
METEO
Zbigniew Ziobro
Zamieszanie wokół sędzi od sprawy Ziobry. "Wpłynął dokument"
Aleksandra Sapeta
Zderzenie na trasie S8
Samochód z matką i dwojgiem dzieci zepchnięty na bariery
WARSZAWA
Prezydent Krakowa Aleksander Miszalski
Dziesięć powodów porażki Miszalskiego. Dlaczego prezydent z KO przegrał referendum
Piotr Kozanecki, Bartłomiej Plewnia
Antoni Fryczek, sekretarz miasta Krakowa
"Kryzys nastąpił". Sekretarz Krakowa o tym, co czeka mieszkańców
Kraków
Paweł K.
Adwokat od "trumien na kółkach" trafił do Szczecina. Wiadomo dlaczego
Szczecin
31-latka pod wpływem amfetaminy zadzwoniła na policję
Wezwała policję, bo "była śledzona". Zatrzymano 31-latkę
Wrocław
Karol Nawrocki
"Wówczas mógłby pan mówić o kompromitacji". Rzeczniczka MSWiA odpowiada szefowi BBN
Aleksandra Kot
Cały rok bez wydatków na kilometrówki? "Jakoś tak wyszło"
Przejaśnienia, burza, chmury
Szykuje się duża zmiana w pogodzie
METEO
Zderzenie autokarów na A4
Zderzenie autokarów, w środku dzieci. Są ranni
Katowice
Karol Nawrocki
Tak służby i władze informowały o interwencji w mieszkaniu matki prezydenta
Polska
Kampinoski Park Narodowy
Parkomaty przy wejściach puszczy. Już szukają operatora
WARSZAWA
rynek pracy praca biuro biurowiec AdobeStock_300203767
Rusza konkurs na szefa kluczowej agencji. Takie są wymagania
BIZNES
Upały w Wielkiej Brytanii
W Wielkiej Brytanii padł rekord. To jeszcze nie koniec
METEO
Zatrzymana osoba w związku ze sprawą kradzieży rozbójniczych
Ukradli kierowcy telefon. Uciekając, prysnęli go gazem
WARSZAWA
Kierowca miał blisko 3,5 promila
Zauważył pijanego kierowcę, alkomat pokazał 3,5 promila
WARSZAWA
Włodzimierz Czarzasty w Krakowie
Jest decyzja Lewicy w sprawie przyspieszonych wyborów w Krakowie
Kraków
wirus ebola shutterstock_1771923899
"Epidemia nas wyprzedza". WHO alarmuje po 220 zgonach
Zdrowie

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica