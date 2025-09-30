Logo strona główna
Poznań

Ruszy budowa nowej trasy tramwajowej. "To będzie kropka nad i"

Poznań
Poznań: Wizualizacja tramwaju na ul. Ratajczaka
Źródło: UMP
Jest już wykonawca i plan robót. W listopadzie, w Poznaniu ruszy budowa nowej trasy tramwajowej w centrum. Torowisko powstanie na ulicy Ratajczaka, a konkretnie na odcinku od ulicy Święty Marcin do węzła przy Nowym Rynku, który znajduje się w pobliżu dworca PKP.

W poniedziałek spółka Poznańskie Inwestycje Miejskie poinformowała o podpisaniu umowy z wykonawcą budowy nowej trasy tramwajowej w samym sercu Poznania. Chodzi o ulicę Ratajczaka, która przebiega od popularnego Placu Wolności niemal do dworca kolejowego Poznań Główny. "Po drodze" znajduje się też kultowe Kino Apollo oraz Stary Browar.

Trasa tramwajowa skróci dojazd z Wildy i Dębca do centrum, będzie również dodatkową osią komunikacyjną w relacji południe-północ Poznania, a w dalszej perspektywie połączenia tramwajowego z Garbar w stronę Naramowic.

- Tramwaj na Ratajczaka to inwestycja ważna dla całego układu transportu publicznego w Poznaniu i też podnosząca lepszą jakość życia w centrum Poznania. To krótsze dojazdy, mniej hałasu, czystsze powietrze i piękniejsza przestrzeń miejska - mówił Mariusz Wiśniewski, który najpierw forsował tę inwestycję jako radny, a później już jako wiceprezydent Poznania.

Prace mają potrwać około dwa lata. Realizację projektu powierzono konsorcjum spółek NDI Energy oraz Terlan.

Na nowej trasie powstaną dwa przystanki

Do tej pory powstało torowisko na ul. Ratajczaka między ul. 27 Grudnia i ul. Święty Marcin z przystankiem przy Bibliotece Uniwersyteckiej. Do nowej trasy tramwajowej zostało też dostosowane skrzyżowanie ulic Św. Marcin i Ratajczaka, dzięki czemu nie będzie konieczności wyłączenia go z ruchu tramwajowego. Na nowej trasie powstaną przystanki przy ul. Wierzbięcice i przy Starym Browarze. - Tramwaj na ulicy Ratajczaka to ostatni i bardzo istotny etap Programu Centrum, jedna z najważniejszych obecnie inwestycji w Poznaniu. To nie tylko budowa nowego torowiska, ale też gruntowna przebudowa całej ulicy. Po przebudowie będzie atrakcyjnym łącznikiem ścisłego centrum z Nowym Rynkiem i odnowioną kilka lat temu ul. Wierzbięcice - powiedział zastępca prezydenta Poznania Marcin Gołek, cytowany w informacji.

Po remoncie ulicą Ratajczak będą jeździć tramwaje
Po remoncie ulicą Ratajczak będą jeździć tramwaje
Źródło: UM Poznań

- Doświadczenia wyniesione z poprzednich etapów Programu Centrum pozwoliły nam się dobrze przygotować do prac na ul. Ratajczaka i moim zdaniem będzie to przysłowiowa "kropka nad i" dotychczasowych zmian - dodał.

Terminy wcześniejszych remontów w ścisłym centrum Poznania w ramach Programu Centrum były wielokrotnie zmieniane, co krytykowali mieszkańcy oraz lokalni przedsiębiorcy i restauratorzy, którym długotrwałe remonty utrudniały prowadzenie działalności. Jednak o samym pomyśle poprowadzenia linii tramwajowej w tym miejscu mówiło się już w latach 80. XX wieku.

- Z różnych powodów, finansowych, obaw, nie zawsze uzasadnionych, inwestycja ta nie mogła jednak doczekać się realizacji. Do jej tematu wróciłem jako radny w ramach prac Komisji Rewitalizacji Rady Miasta Poznania w latach 2010-2014 wspólnie z radnym Łukaszem Mikułą - tłumaczył Wiśniewski.

Chcą usprawnić komunikację i uspokoić ruch

Prezes spółki Poznańskie Inwestycje Miejskie Justyna Litka przekazała, że właściwe prace budowlane w pierwszej kolejności skoncentrują się na węźle Wierzbięcice i odcinku ul. Ratajczaka między ul. Św. Marcin a ul. Ogrodową. Rozpoczęcie zasadniczych robót budowlanych planowane jest na początek listopada, po dniu Wszystkich Świętych. Wcześniej uzgodnione zostaną projekty czasowej organizacji ruchu. Termin wprowadzenia najistotniejszych zmian w komunikacji miejskiej zostanie skoordynowany z przebudową mostu Bolesława Chrobrego, który na początku listopada zostanie wyłączony z ruchu tramwajowego. Wyłoniony w postępowaniu przetargowym wykonawca zajmie się przebudową jezdni, drogami rowerowymi, chodnikami, infrastrukturą podziemną, oświetleniem i wprowadzeniem nowej zieleni.

Projekt zakłada uspokojenie ruchu na ul. Ratajczaka
Projekt zakłada uspokojenie ruchu na ul. Ratajczaka
Źródło: UM Poznań

Ruch na ul. Ratajczaka zostanie uspokojony, co poprawi bezpieczeństwo. - Linia tramwajowa ma wspierać proces ożywiania centrum - przyciąganie ruchu pieszego, handlu, usług, wydarzeń miejskich. Dzięki bardziej przyjaznej przestrzeni publicznej, zmniejszeniu natężenia ruchu samochodowego, poprawie warunków dla pieszych, rowerzystów, restauratorów, estetyki i funkcjonalności ulic. Projekt Centrum, ale wcześniejsze realizacje, jak tramwaj przez most Św. Rocha, pokazały jak te okolice ożyły - tłumaczył Mariusz Wiśniewski, wiceprezydent Poznania.

Odcinek od ul. Święty Marcin do skrzyżowania z ul. Ogrodową i Powstańców Wielkopolskich będzie strefą zamieszkania. Po obu stronach ulicy na tym fragmencie przewidziano symetryczne przestrzenie obsadzone drzewami i zielenią niską. W zakres prac wchodzą również oznaczenia dla osób z niepełnosprawnościami, a także mała architektura. Inwestycja umożliwi miastu wykorzystanie dofinansowania unijnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Władze Poznania zapewniły, że o nadchodzących zmianach mieszkańcy będą informowani z wyprzedzeniem.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych na ul. Ratajczaka zakończą się prace nawierzchniowe na sąsiedniej ul. Kościuszki, by związane z inwestycjami utrudnienia nie nakładały się na siebie. W trakcie prac na ul. Ratajczaka to właśnie ul. Kościuszki może przejąć część ruchu.

Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Poznańskie Inwestycje Miejskie

Poznań
