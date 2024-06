Podróż do wnętrza ziemi. Codziennie na "dziesięć i pół ratusza"

Ponad 500 pali o długości kilkudziesięciu metrów będzie podtrzymywać fundamenty nowego Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Dzięki nim budynek nie będzie osiadał, nie zagrożą mu też wody gruntowe. Za ten kluczowy etap prac odpowiadają dwie maszyny, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak dwa maszty wbite w ziemię. Jedna z nich to "prawdopodobnie największa maszyna do wykonywania pali w kraju".

Na Wzgórzu Świętego Wojciecha w Poznaniu praca wre. W miejscu, gdzie kilka pokoleń poznaniaków ślizgało się na lodowisku Bogdanka, powstaje Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Zaczęło się jak zawsze: prace rozbiórkowe, potem przygotowawcze. Lada dzień z placu budowy znikną dwa kolosy Liebherr LRB 255 i F3500. Nazwy tych maszyn brzmią dość tajemniczo i niewiele mówią laikowi, ale to właśnie one mają fundamentalne znaczenie dla posadowienia całej inwestycji.

"Prawdopodobnie największa palownica w kraju"

Dlatego konieczne jest wykonanie specjalnych pali, które będą podtrzymywać płytę fundamentową muzeum. To zadanie wykonują właśnie Liebherr LRB 255 i F3500. - Obie maszyny zwyczajowo nazywane są palownicami. Ta pierwsza jest odpowiedzialna za wstępne odwierty, druga robi docelowe pale. Maszyna F3500 to jedna z największych palownic w kraju – tłumaczy Terlecki .

Czterech specjalistów, 30 pali oraz "dziesięć i pół ratuszy"

Palownice pojawiły się na placu budowy pod koniec maja. Swoje zadanie mają zrealizować do końca czerwca. - Do wykonania mamy 557 pali. Głównie pod płytę fundamentową budynku (534 pale), ale także pod podziemny zbiornik retencyjny (23 pale). Dodatkowe wzmocnienie gruntu wykonane będzie pod żurawie wieżowe, które będą pracowały przy wykonywaniu całej konstrukcji obiektu - opowiada Ogorzałek.

Nad pracami czuwa czterech operatorów ciężkich maszyn budowlanych. - Palownice pracują na wydłużonych zmianach od poniedziałku do soboty. Wykonują około 650 metrów wiercenia, co przekłada się na około 30 pali dziennie – mówi zastępca dyrektora muzeum.

Ile to te 650 metrów? Dla porównania, poznański ratusz mierzy zaledwie 61 metrów. To oznacza, że łączna długość dziennego odwiertu odpowiada wysokości ponad 10 ratuszy.

Pierwsza taka inwestycja w Wielkopolsce od 35 lat

Nowoczesny obiekt wraz z wystawą stałą zajmie powierzchnię niespełna 3 tysięcy metrów kwadratowych, na pozostałych 8 tys. mkw powstanie ogólnodostępny park Muzeum będzie składać się z czterech budynków i części podziemnej, o łącznej powierzchni użytkowej ponad 12 tysięcy metrów kwadratowych. Pod ziemią znajdzie się serce muzeum - wystawa stała o powierzchni ok. 3 tysięcy metrów kwadratowych. Ekspozycja nie tylko przedstawi przebieg samego czynu zbrojnego, ale także pokaże, co było wcześniej oraz jakie były skutki i następstwa wielkopolskiego zwycięstwa. Co ciekawe, nowe muzeum opowie historię od 1918 roku aż do dziś.