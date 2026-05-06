Poznań

Myśleli, że Wiktoria popełniła samobójstwo. Rok później zatrzymali 15-latka

Ciało dziewczynki znaleziono w lesie (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Nowym Tomyślu
Źródło: Google Earth
Policja zatrzymała nastolatka, który może mieć związek ze śmiercią 13-latki z Nowego Tomyśla. Dziewczynka zmarła w marcu 2025 roku i początkowo zakładano, że popełniła samobójstwo. Teraz na jaw wyszły wstrząsające ustalenia. Policja podejrzewa, że dziewczynka została zamordowana, a samobójstwo było upozorowane.

Wiktoria wyszła z domu 3 marca 2025 roku. Jej rodzina zawiadomiła policję o zaginięciu, ciało dziewczynki znaleziono następnego dnia w lesie. Jak podawały wówczas lokalne media, wstępnie za przyczynę śmierci przyjęto targnięcie się na swoje życie.

Zatrzymany nastolatek

Początkowo okoliczności zdarzenia rzeczywiście wskazywały na samobójstwo. Andrzej Borowiak z poznańskiej policji zaznacza jednak w rozmowie z TVN24, że ta wersja zdarzeń wzbudzała podejrzenia funkcjonariuszy.

Teraz, jak przekazał, potwierdzono, że Wiktoria została zamordowana, a jej samobójstwo upozorowane.

Prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu przekazał, że w trakcie śledztwa zebrano materiał dowodowy, na podstawie którego okazało się, że związek ze sprawą ma małoletni znajomy 13-latki. Chłopak w momencie śmierci dziewczyny miał ukończone 14 lat. 

Chłopiec został zatrzymany 24 marca, przebywa w schronisku dla nieletnich. Sprawa została przekazana do Sądu Rejonowego w Nowym Tomyślu (Wydział Rodzinny i Nieletnich). 

Anna Winiarska
