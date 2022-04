Przejmujący wpis dotyczący zgwałcenia dziewczynki. Policja: to nieprawda

W mediach społecznościowych pojawiła się wiadomość o poszukiwaniu sprawcy gwałtu na dziewczynce. Do zdarzenia miało dojść w Międzyrzeczu. Miało, bo jak podaje lubuska policja, nie doszło. Przejmujący wpis z prośbą o pomoc w ujęciu sprawcy zawierał podejrzany link. Policja prosi, by nie wchodzić w ten link i nie udostępniać "apelu" kolejnym osobom.

Fałszywa prośba o pomoc

W treści wiadomości pojawiła się między innymi informacja, że incydent wydarzył się dosłownie kilka godzin temu, według ustaleń policji sytuacja miała miejsce niedaleko domu dziewczyny, który znajduje się niedaleko ulicy 30 stycznia. "Dziewczynka zauważyła, że szybkim krokiem podąża za nią postać w kapturze, kiedy odwróciła się stała się tragedia. Przekażcie znajomym aby na siebie uważali dopóki policja nie dowie się kim jest ten człowiek. Przesyłajcie dalej, może akurat ktoś pozna tego człowieka" – czytamy we wpisie.

Nie daj się złowić

Policjanci przestrzegają przed wchodzeniem w podejrzane linki, bo w ten sposób łatwo można paść ofiarą cyberprzestępców. Przez nieostrożność, w jednej chwili, można stracić cenne dane, hasła i dostępy do naszych kont. – Informacje te mogą posłużyć do wyłudzenia danych osobowych i przejęcia konta, a następnie oszustwa między innymi metodą na BLIK. Niestety, mimo częstych komunikatów udostępnianych przez policjantów o cyberprzestępstwach i ich nowych metodach, które co jakiś czas się zmieniają, nadal możemy zauważyć nieostrożność społeczeństwa w poruszaniu się po sieci – dodaje Maludy.