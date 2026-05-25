Poznań Jest zbrodnia, nie ma ciała. Wyrok za zabójstwo Fabiana Zydora

Ruszył proces ws. zabójstwa Fabiana Zydora

Fabian Zydor zaginął w nocy z 30 na 31 października 2016 r. Ostatni raz widziany był podczas imprezy w gminie Pyzdry (woj. wielkopolskie). Jak ustalili śledczy, 17-latek został napadnięty i zabity ze szczególnym okrucieństwem przez trzech mężczyzn: 40-letniego Łukasza B. oraz 31-letnich - Jana K. i Radosława M. Motywem miał być dług za narkotyki. Ciała nastolatka do tej pory nie odnaleziono.

W poniedziałek Sąd Okręgowy w Koninie skazał całą trójkę na 25 lat więzienia. Wobec oskarżonego Radosława M. zastosowano szczególne ograniczenie dotyczące możliwości ubiegania się o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Zgodnie z decyzją sądu będzie ono mogło nastąpić dopiero po odbyciu minimum 20 lat kary.

W uzasadnieniu sąd wskazał na wysoki stopień brutalności czynu oraz ogromną społeczną szkodliwość przestępstwa. Podkreślono, że materiał dowodowy, w tym zeznania świadków, ekspertyzy biegłych oraz dowody rzeczowe, nie pozostawiają wątpliwości co do winy oskarżonych.

Wyrok nie jest prawomocny, a stronom przysługuje prawo wniesienia apelacji.

Skazani to notowani przestępcy

Proces w sprawie śmierci Fabiana Zydora toczył się przed Sądem Okręgowym w Koninie od listopada 2024 roku.

Żaden z trzech oskarżonych mężczyzn nie przyznał się do zarzucanych przez prokuraturę czynów. Wszyscy to notowani przestępcy. W przeszłości byli już zatrzymywani przez policję między innymi za uprowadzenie i uwięzienie człowieka z powodu porachunków. Za te przestępstwa zostali już skazani i aktualnie odbywają wyroki wieloletniego więzienia. Z tego powodu zatrzymania w sprawie Fabiana odbywały się w zakładach karnych.

"Ciało włożyli do worka i wrzucili do Warty"

- Zebrane i przedstawione przez prokuratora dowody wskazują, że Radosław M., Łukasz B. i Jan K., porywając pokrzywdzonego, założyli mu na głowę materiałowy worek i wciągnęli przemocą do samochodu. Pojazdem tym przemieścili się w okolicę mostu nad rzeką. Tam wyciągnęli go z pojazdu i brutalnie pobili. Gdy nastolatek padł na ziemię i przestał się ruszać, jeden z nich stanął na jego głowie. Potem oskarżeni "wkopali" ciało pokrzywdzonego na rozłożony na ziemi brezent, rozebrali do bielizny, oblali nieustaloną substancją, a następnie owinięte w brezent włożyli do worka, który obciążając dodatkowymi przedmiotami wrzucili do Warty - tłumaczył Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.

Śledczy twierdzą, że udało im się ustalić motyw działania sprawców zbrodni. Ich zdaniem powodem działania mężczyzn był dług za zakupione przez siedemnastolatka narkotyki.

O przełomie w tej sprawie policjanci informowali w marcu 2023 roku.

Funkcjonariusze, którzy doprowadzili do zatrzymania mężczyzn, pracowali nad tą sprawą przez dwa lata. - Zbierali informacje, materiały dowodowe, prowadzili poszukiwania ciała zaginionego Fabiana Zydora na niespotykaną skalę. Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu wyznaczył także nagrodę finansową za pomoc w ustaleniu okoliczności zaginięcia 17-latka - przypominał mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Jak mówił, "policjanci prowadzący tę sprawę wielokrotnie przekazywali do wiadomości opinii publicznej informacje o tym, czym się zajmują, apelując również o kontakt do wszystkich tych osób, które mogły mieć wiedzę o tej całej sprawie". - Między innymi powstał bardzo szczegółowy reportaż w telewizji TVN i te materiały telewizyjne sprawiły, że wielu ludzi dowiedziało się o tym, że wracamy do tego śledztwa - przekazywał.

- Otrzymaliśmy wiele różnych sygnałów, które zostały przez policjantów i przez prokuratorów bardzo dokładnie sprawdzone, a kiedy pojawiały się tam pewne fakty dotyczące całej tej sprawy, oczywiście docieraliśmy do świadków, do źródeł dowodowych i te materiały z całą pewnością, można powiedzieć, bardzo wydatnie pomogły w rozwikłaniu zagadki tego zabójstwa - dodawał Borowiak.

