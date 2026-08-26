Poznań Policjanci gonili podejrzewanego, z radiowozu zniknęła kamizelka

Mężczyzna został ukarany mandatem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Adobe Stock

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Do nietypowego zdarzenia doszło w miniony piątek po południu w Kaliszu.

- Policjanci, którzy patrolowali miasto zauważyli mężczyznę, który był podejrzewany o posiadanie bądź udzielanie narkotyków. Pobiegli za tym mężczyzną, żeby go wylegitymować. Nikomu nie przyszło do głowy, że w tym czasie ktoś może ukraść z radiowozu kamizelkę taktyczną – mówi Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji.

Policjant zaznacza, że w kamizelce nie było "żadnych policyjnych akcesoriów".

Mężczyzna został odnaleziony po niecałej godzinie. - Okazało się, że to 28-latek, który w chwili zatrzymania był pijany. Miał kamizelkę przy sobie, później świadkowie nam mówili, że paradował w niej po ulicach Kalisza - relacjonuje Borowiak. Za wykroczenie 28-latek został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych.