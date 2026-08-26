Policjanci gonili podejrzewanego, z radiowozu zniknęła kamizelka
Do nietypowego zdarzenia doszło w miniony piątek po południu w Kaliszu.
- Policjanci, którzy patrolowali miasto zauważyli mężczyznę, który był podejrzewany o posiadanie bądź udzielanie narkotyków. Pobiegli za tym mężczyzną, żeby go wylegitymować. Nikomu nie przyszło do głowy, że w tym czasie ktoś może ukraść z radiowozu kamizelkę taktyczną – mówi Andrzej Borowiak, rzecznik prasowy wielkopolskiej policji.
Policjant zaznacza, że w kamizelce nie było "żadnych policyjnych akcesoriów".
Mężczyzna został odnaleziony po niecałej godzinie. - Okazało się, że to 28-latek, który w chwili zatrzymania był pijany. Miał kamizelkę przy sobie, później świadkowie nam mówili, że paradował w niej po ulicach Kalisza - relacjonuje Borowiak. Za wykroczenie 28-latek został ukarany mandatem w wysokości 500 złotych.