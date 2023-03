Kalisz. Najpierw miało dojść do awantury, później znaleziono mężczyznę z raną kłutą. Czterech zatrzymanych

Do zdarzenia doszło w sobotę po godzinie 23 przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Kaliszu. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że na osiedlu przebywała grupa mężczyzn. - Między dwoma mężczyznami doszło do awantury, podczas której jeden z nich doznał obrażeń w postaci rany kłutej klatki piersiowej - informuje podkom. Anna Jaworska-Wojnicz z policji w Kaliszu. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe. Pomimo podjętej resuscytacji rannego nie udało się uratować. Lekarz o zdarzeniu zawiadomił policję.

Prokuratura: przesłuchano świadków, zabezpieczono materiał dowodowy

Początkowo informowano o zatrzymaniu do sprawy trzech mężczyzn: 28- i 33-latka, a także 34-letniego mężczyznę, który uciekł, ale zatrzymano go w niedzielę nad ranem. W niedzielę przed południem policja poinformowała o zatrzymaniu kolejnej osoby, to 31-latek, który został doprowadzony do komendy.