Szpital zadłużony na prawie 40 milionów. Sprawa trafi do prokuratury

Jolanta Sobierańska-Grenda zreformuje szpitale? "To jej konik"

Od 1 lipca dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu jest Wojciech Michalik. Powiedział, że z dokumentów, z którymi zapoznał się podczas postępowania konkursowego, wynikało, że szpital nie miał żadnego zadłużenia. Rok 2024 zakończono zyskiem w kwocie dwa miliony złotych, 2023 rok - zyskiem w wysokości blisko 7 milionów złotych.

Po objęciu stanowiska stwierdził, że szpital ma jednak dług. Dotyczy on zaległości wobec pielęgniarek z powodu zaległych wynagrodzeń za specjalizacje i wynosi 37 milionów złotych.

Dyrektor wyjaśnił, że pielęgniarki z tytułem magistra i specjalizacją powinny otrzymywać wyższe wynagrodzenie niż te bez specjalizacji, co wynika z przepisów dotyczących zaszeregowania i wynagradzania w podmiotach leczniczych.

- Kaliski szpital był jedynym w regionie, który nie realizował należności z tego tytułu - powiedział i zapowiedział, że pieniądze wypłaci, ale musi wynegocjować z personelem warunki spłaty. - Chcę, żeby było to rozłożone w czasie i bez szkody dla szpitala - dodał.

Powiększająca się lista długów

Listę długów powiększą rozstrzygnięcia wyroków, które zapadły w kaliskich sądach z powództwa pracowników. Spory z byłym dyrektorem dotyczyły złego naliczania pensji i nierównego traktowania pracowników w zakresie ustalania wysokości wynagrodzenia zasadniczego za pracę. Roszczenia pracowników uznano za zasadne, a szpitalowi grozi wypłata odszkodowań w milionach złotych.

Michalik zapowiedział, że nie będzie kontynuował procesów poprzednika i nie będzie składał apelacji, a szpital będzie musiał wypłacić zasądzone odszkodowania.

System ma zostać "uproszczony i ujednolicony"

Zdaniem nowego szefa w kaliskiej placówce medycznej obowiązywał bardzo skomplikowany system wynagradzania. - Zostanie uproszczony i ujednolicony. W tej chwili przeglądam wszystkie umowy z pracownikami - stwierdził.

Jeden z lekarzy miał zarabiać na kontrakcie dwa miliony złotych rocznie. - Potwierdzam, że było to w zainteresowaniu doniesień i wyjaśnień Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu. Ale nic więcej nie mogę powiedzieć. Jesteśmy w trakcie realizacji wytycznych - przekazał.

W szpitalu zatrudnionych jest 1500 osób. Dyrektor przewiduje zwolnienia. W pierwszej kolejności redukcja stanowisk obejmie administrację. Jak wyjaśnił, decyzje o tym, kto zostanie zwolniony, mają wynikać z warunków kontraktu. - Zasadność zatrudnienia na danym stanowisku będę odnosił do obłożenia oddziału i wykonania kontraktu oraz posiadanej specjalizacji, co - w mojej ocenie - nie do końca było wcześniej analizowane - ocenił.

Zawiadomienie do prokuratury

Urząd Marszałkowski w Poznaniu zakończył kontrolę w kaliskim szpitalu i podjął decyzję o zawiadomieniu prokuratury. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczą okresu kierowania placówką przez byłego dyrektora Radosława Kołacińskiego.

Rzeczniczka prasowa marszałka województwa wielkopolskiego Anna Parzyńska-Paschke o ujawnionych nieprawidłowościach, poza prokuraturą zostanie też zawiadomiony Rzecznik Dyscypliny Finansów Publicznych.

Sprawa ujrzała światło dzienne w kwietniu, kiedy sygnaliści zawiadomili Regionalną Izbę Obrachunkową o podejrzeniach o nieprawidłowości, do których ma dochodzić w kaliskim szpitalu.