Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Deweloper skazany za oszukanie ponad 40 rodzin

Wyrok nie jest prawomocny
Sprawa "Osiedla Dębowego". "Wyrok jest satysfakcjonujący"
Źródło: TVN24
Marzyli o własnym domu, a zastali gołe mury. Sąd Okręgowy w Kaliszu skazał na trzy lata i sześć miesięcy więzienia dewelopera Sebastiana O. Według prokuratury, mężczyzna oszukał 42 rodziny i 11 podwykonawców. Wyrok jest nieprawomocny.

Sąd Okręgowy w Kaliszu wydał w poniedziałek wyrok w sprawie dewelopera Sebastiana O. Sprawa dotyczy Osiedla Dębowego w Kaliszu. Deweloper zamieścił ogłoszenie, że powstaną tam domki szeregowe. Inwestycja miała zakończyć się w 2018 r. Przedsiębiorca inwestycji nie dokończył, a rodziny, które wpłaciły pieniądze, znalazły się w dramatycznej sytuacji.

- W zasadzie od samego początku on to wszystko odwlekał. Po prostu ładnie to ubierał w te swoje pisma, że to wina wykonawców, pogody. (…) Nie chciał się z nami tak do końca spotykać, nie chciał rozmawiać merytorycznie co do sposobów dokończenia tej inwestycji i dogadania się, jak to ma wyglądać. On prowadził ciągle wymijające rzeczy. Próbował z nami rozmawiać przez adwokatów, zmieniał tych swoich doradców - tak o działaniach dewelopera mówiła dziennikarzom poszkodowana Urszula Kanecka.

Teraz, po kilku latach walki, pokrzywdzeni doczekali się sprawiedliwości na sali sądowej. Zdaniem sądu deweloper wprowadził nabywców mieszkań w błąd co do możliwości wywiązania się z przyjętego zobowiązania. Doprowadził ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, bo pokrzywdzeni przekazali mu pieniądze na realizację inwestycji, której nie wykonał. - Oskarżony doskonale zdawał sobie sprawę z sytuacji finansowej swojej firmy i ciążących na nim zobowiązań, mimo to podejmował kolejną inwestycję. Każda następna miała ratować poprzednią - powiedział sędzia Marek Urbaniak. Zdaniem sądu oskarżony, podejmując działania niezgodne z prawem, chciał ratować swoją firmę kosztem pokrzywdzonych. - Oskarżony swoim działaniem stworzył u nabywców i podwykonawców fałszywe poczucie swojej wiarygodności. Wykorzystał niewiedzę pokrzywdzonych - podkreślił sędzia.

Trzy lata i cztery miesiące więzienia

Oskarżonemu groziło do 10 lat więzienia. Prokurator i oskarżyciel posiłkowy pokrzywdzonych zażądali czterech lat więzienia, kary grzywny, obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych i 10 lat zakazu prowadzenia działalności gospodarczej. Obrońca wniósł o uniewinnienie.

W poniedziałek przedsiębiorcę skazano na trzy lata i sześć miesięcy więzienia. Sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu Marek Urbaniak orzekł też 30 tys. zł grzywny, zakaz prowadzenia działalności deweloperskiej na 10 lat, wypłatę od 50 do 100 tys. zł odszkodowań dla pokrzywdzonych i wypłatę należności dla podwykonawców. Wyrok jest nieprawomocny.

- Wyrok jest dla nas satysfakcjonujący. Takie sprawy według mnie są wyjątkowe, nie ma ich dużo na wokandzie, więc przekonać sąd, że mamy do czynienia z oszustwem nie było jasne, oczywiste, proste. Dla mnie jest to satysfakcjonujący wyrok, a tak jak powiedział pan prokurator w mowie końcowej, wyrok ma przywrócić godność pokrzywdzonym - powiedziała dziennikarzom adwokatka Karolina Skrzypczyńska, która reprezentuje pokrzywdzone rodziny.

- Pamiętajmy, że oni tę godność trochę tracili, pokazując swoje historie życia, pokazując swoją twarz, maszerując ulicami Kalisza, pokazując też problem i występując w szeregu programów, a to też nie było dla nich proste - dodała Skrzypczyńska.

Poszkodowana o deweloperze: od początku to wszystko odwlekał
Źródło: TVN24

Dwa lata

Sprawa trafiła na wokandę w czerwcu 2023 r. Prokurator zarzucił oskarżonemu oszustwo na szkodę nabywców mieszkań i kontrahentów realizujących budowę, niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości reprezentowanej przez niego spółki oraz zatajenie przed nabywcami informacji o obowiązku przyjmowania wpłat na otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy. Mężczyzna nie przyznał się do zarzucanych mu czynów. W prokuraturze oświadczył, że problemy firmy były spowodowane wzrostem cen na materiały budowlane, czego nie mógł przewidzieć.

- Wygląd osiedla? Usiąść i płakać. Ta brama tak rozklekotana. Po prostu były mury. Mało tego, to nie było nawet ogrodzone. My na własną rękę takimi taśmami zaczęliśmy grodzić osiedle, dbać o to, żeby jak najmniej osób się włamało - mówiła poszkodowana Urszula Kanecka.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Ostra walka na rynku. "Popyt był rekordowy"

Ostra walka na rynku. "Popyt był rekordowy"

BIZNES
Mieli budować mieszkania, oszukali tysiące inwestorów i kupujących. Straty przekraczają 188 milionów złotych

Mieli budować mieszkania, oszukali tysiące inwestorów i kupujących. Straty przekraczają 188 milionów złotych

Łódź

Na poczet grożącego obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych prokurator zajął udziały w spółce oskarżonego o wartości 175 tys. zł i dwie wille o wartości 2,7 mln zł. Straty, jakie poniosły 42 poszkodowane rodziny, to prawie 10 mln zł. Mieszkańcy zamierzali przejąć inwestycję na własność i znaleźć nowego dewelopera, ale nikt nie chciał się podjąć dokończenia budowy. Kiedy nieruchomość próbowali przejmować inni wierzyciele, mecenas Karolina Skrzypczyńska, do której zwrócili się z prośbą o pomoc, przekonała nabywców mieszkań, że najlepszym rozwiązaniem będzie przeprowadzenie postępowania upadłościowego. Udało się przekonać syndyka, aby nie sprzedawał osiedla za bezcen, tylko dokończył deweloperskie przedsięwzięcie. Dzięki pomocy władz miasta inwestycję dokończyło Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. Ponieważ deweloper wybudował osiedle niezgodnie z projektem, konieczne było przygotowanie dokumentacji zastępczej, aby uniknąć wyburzenia istniejących już konstrukcji. Koszty dokończenia budowy pokrywali nabywcy. Średnio rodzina musiała dołożyć jeszcze po 100 tys. zł do mieszkania. Pod koniec 2022 r. podpisali akty notarialne i wprowadzili się do swoich domów.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: Aleksandra Arendt-Czekała

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
SądPolicja
Czytaj także:
shutterstock_2046363785
Unikasz szczotkowania zębów? Zwiększasz ryzyko rozwoju raka trzustki
Anna Bielecka
Sylwester Marciniak
Odwołanie komisarzy wyborczych. Jest decyzja PKW
Maria Żodzik, radość medalistki
Jest już nasza. Z Białorusi do Polski po medal
Rafał Kazimierczak
Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ
Rada Bezpieczeństwa ONZ z udziałem Sikorskiego. "Solidarność z ofiarami wojny hybrydowej"
Świat
imageTitle
Problem tylko na początku. Amerykanie ciągle w grze o mistrzostwo świata
Najnowsze
Karol Nawrocki podczas uroczystości upamiętniającej 80. rocznicę utworzenia ONZ
Nawrocki w Nowym Jorku. Oto plan na wizytę w USA
Świat
Sytuacja psychiatrii dziecięcej poprawia się, ale nie wszędzie. Fundacja TVN rusza z kolejnymi inicjatywami
Dzieci porzucane po leczeniu psychiatrycznym. "Ma to fatalne skutki na przyszłość"
Zdrowie
Akt oskarżenia przeciwko adwokatowi Jackowi C. (zdj. ilustracyjne)
Naruszenie nietykalności cielesnej dziewczyny, groźby wobec matki. Lekarz oskarżony
WARSZAWA
Deszcz
Zmiana pogody. Miejscami będzie tylko 12 stopni
METEO
Kierująca zerwała przewody światłowodowe
Wyjeżdżała spod paczkomatu, zerwała światłowód
WARSZAWA
Donald Trump i Władimir Putin. Spotkanie w Anchorage na Alasce
Putin o broni nuklearnej. Stawia warunek
Świat
Włamali się do szkoły, wybijając szybę (zdjęcie ilustracyjne)
Policjantka oskarżona o pobicie 11-latka w szkole
Katowice
Akcja #RoweremDoPracy
"Organizacja ruchu na moście Poniatowskiego jest absurdalna z punktu widzenia rowerzysty"
WARSZAWA
imageTitle
"Bardzo niebezpieczni na zagrywce". Rywale Polaków mają jednak czuły punkt
EUROSPORT
Michał Kuczmierowski
Kuczmierowski stawił się w sądzie. "Uwagę przykuł mechanizm" na jego nodze
Mark Zuckerberg
Szykuje się wielki kontrakt między gigantami. Trwają negocjacje
BIZNES
Wypadek w Kętach
Najechał na pieszego leżącego na jezdni, mężczyzna nie żyje
Kraków
Ragasa na Filipinach
Komunikat MSZ dla Polaków w Hongkongu. "Rozważ to przy planowaniu podróży"
METEO
Oxford Street
Jedna z najsłynniejszych ulic ma stać się deptakiem
Ciekawostki
Donald Tusk
"Głęboki spór" Morawieckiego i Ziobry. Tusk złożył im ofertę
Mężczyzna skutecznie ukrywał się przed policją
13 listów gończych, sześć lat w ukryciu. Wpadł z powodu telefonu
Lubuskie
Prace drogowe w rejonie Filharmonii Narodowej
Przebudowa ulic trwa, są uzgodnienia w sprawie hałasu przed Konkursem Chopinowskim
WARSZAWA
Mężczyzna zaczął topić się w stawie. Nie udało się go uratować (zdj. ilustracyjne)
Matka nie żyje, ojciec jest ranny. Córkę zatrzymano
Katowice
Z Varso odpadła szyba
Z 11. piętra biurowca spadła szyba
WARSZAWA
cnb o biurach poselskich widmo
Biura widma, zmywarki i tysiące kilometrów. Tak posłowie wydają publiczne pieniądze
imageTitle
Puchar Polski rusza na dobre. Ciekawie już w pierwszej rundzie
EUROSPORT
Waldemar Żurek
Żurek: budowano w Polsce system autorytarny. Powstał raport
30-latek uwierzył, że bierze udział w policyjnej akcji. Stracił 100 tysięcy złotych (zdj. ilustracyjne)
Wielki bank ostrzega. "Możesz stracić pieniądze"
BIZNES
Z oferty centrum ma skorzystać 420 pokrzywdzonych dzieci
Powstało centrum pomocy dla skrzywdzonych dzieci. Wzorem była Islandia
Kraków
Trybunał Stanu
Chaos w Trybunale Stanu. Sędziom odmówiono "jakiejkolwiek sali"
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica