"Hakerzy mają dostęp do pana konta". Nie dał się nabrać, policja publikuje rozmowę z oszustem

Jak nie dać się oszukać i nie stracić oszczędności życia? Gnieźnieńska policja ku przestrodze opublikowała fragment rozmowy telefonicznej z oszustem. Mężczyzna podawał się za policjanta i chciał wyłudzić od rozmówcy dane do konta w banku.

"Wypowiadający słowa bardzo szybko, stwarza poczucie zagrożenia, wywiera presję czasu... Przedstawia się jako policjant CBŚP. Później to już standard, czyli: pieniądze na naszym koncie są zagrożone, hakerzy przejęli kontrolę, jest policyjna akcja, czy pomożemy..." - informuje gnieźnieńska policja na Facebooku.

Policja: nie da się zadzwonić podczas rozmowy

Rozmówca prosił ofiarę, by potwierdziła tożsamość "policjanta", pod numerem alarmowym, a później będzie mógł już "śmiało podać mu loginy i hasła do konta".

- Wtedy w słuchawce odzywa wspólnik przestępcy i potwierdza, że to prawda i taki funkcjonariusz prowadzi właśnie akcje przeciwko oszustom. Pamiętajmy, że nawiązanie połączenia z numerem alarmowym może nastąpić tylko po rozłączeniu poprzedniej rozmowy - wyjaśnia mechanizm działania sprawców Andrzej Karpiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Gdyby mężczyzna, do którego zadzwonili oszuści, zrobił to, co mu mówili, straciłby oszczędności.