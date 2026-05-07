Poznań

Płonie magazyn energii. 65 osób ewakuowanych

Pożar magazynu energii w Czajkowie
Pożar magazynu energii w Czajkowie
Źródło: KW PSP w Poznaniu  
W Czajkowie w Wielkopolsce doszło do pożaru magazynu energii. Ogień objął 107 tysięcy ogniw akumulatorów o mocy 2 MW. Ze względu na zagrożenie ewakuowano 65 osób. Na miejscu pracują liczne zastępy straży pożarnej.

W czwartek po godz. 6 do ostrzeszowskich strażaków wpłynęło zgłoszenie o pożarze akumulatorów o łącznej mocy 2 MW, znajdujących się w Czajkowie w około 18-tonowym kontenerowym magazynie energii.

- Po przybyciu na miejsce strażacy obsypali kontener piaskiem i podjęli próby jego schładzania. Pomimo prowadzonych działań temperatura wewnątrz kontenera stale rosła, a pożar rozwijał się - powiedział rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Martin Halasz.

Źródło: KW PSP w Poznaniu

W akcji bierze udział kilkadziesiąt zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Na miejsce jedzie też zastępca komendanta wojewódzkiego, który ma koordynować działania.

Źródło: KW PSP w Poznaniu

Ewakuowano pracowników

W związku z dynamiczną sytuacją oraz zagrożeniem dla osób przebywających w pobliżu podjęto decyzję o ewakuacji 65 osób z terenu zakładu oraz sąsiednich budynków.

Źródło: KW PSP w Poznaniu
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KW PSP w Poznaniu

