Płonie magazyn energii. 65 osób ewakuowanych
W czwartek po godz. 6 do ostrzeszowskich strażaków wpłynęło zgłoszenie o pożarze akumulatorów o łącznej mocy 2 MW, znajdujących się w Czajkowie w około 18-tonowym kontenerowym magazynie energii.
- Po przybyciu na miejsce strażacy obsypali kontener piaskiem i podjęli próby jego schładzania. Pomimo prowadzonych działań temperatura wewnątrz kontenera stale rosła, a pożar rozwijał się - powiedział rzecznik Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Martin Halasz.
W akcji bierze udział kilkadziesiąt zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej. Na miejsce jedzie też zastępca komendanta wojewódzkiego, który ma koordynować działania.
Ewakuowano pracowników
W związku z dynamiczną sytuacją oraz zagrożeniem dla osób przebywających w pobliżu podjęto decyzję o ewakuacji 65 osób z terenu zakładu oraz sąsiednich budynków.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: KW PSP w Poznaniu