Awaria na stacji Poznań Główny usunięta. "Sytuacja powoli się stabilizuje"

Nad ranem na stacji kolejowej Poznań Główny doszło do awarii urządzeń sterowania ruchem. Niektóre odjazdy były opóźnione nawet o 100, a nawet 200 minut, inne składy odwołano. W ciągu dnia koleje zapowiadały, że utrudnienia mogą potrwać nawet do wtorku, ale po godz. 18 okazało się, że usterka została naprawiona i sytuacja się stabilizuje.

Na tablicy odjazdów i przyjazdów pasażerowie mogli zobaczyć, że opóźnienia są jednak znacznie większe niż 30 minut. Jak podały PKP, pociąg "Stoczniowiec" z Gdyni do Zielonej Góry miał 235 minut opóźnienia. Kwadrans mniej miał pociąg "Jeziorak" z Olsztyna do Wrocławia. O prawie 200 minut opóźniony był skład Kolei Wielkopolskich z Wągrowca do Wolsztyna. Niewiele mniej, bo 155 minut opóźnienia miał "Strzelecki" z Warszawy do Zielonej Góry. W cierpliwość musieli się też uzbroić pasażerowie Berlin-Warszawa Express, który miał ruszyć z Poznania o 11.06.