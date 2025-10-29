Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Poznań

Adam zginął z rąk policjanta. Wyrok uchylony, proces zacznie się od nowa

Adam miał 21 lat, został śmiertelnie postrzelony z policyjnej broni
Biegli stwierdzili, że Adam został postrzelony w plecy. Strzał padł z bardzo bliska
Źródło: tvn24.pl
Nie możemy zasadnie rozstrzygnąć czy oskarżony jest winny, czy jest niewinny - powiedział sędzia Marek Surmacz. Sąd uchylił wyrok w sprawie śmiertelnego postrzelenia 21-letniego Adama przez policjanta. Do tragedii doszło w 2019 roku w Koninie. Proces będzie się toczył od nowa przed Sądem Okręgowym w Kaliszu.

To jeszcze nie koniec sądowej batalii. W środę Sąd Apelacyjny w Łodzi uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu w sprawie byłego policjanta Sławomira L. oskarżonego o przekroczenie uprawnień i nieumyślne spowodowanie śmierci 21-letniego Adama Czerniejewskiego podczas interwencji w Koninie w listopadzie 2019 r. i skierował sprawę do ponownego rozpoznania przez ten sam sąd. - W zgodnej ocenie Sądu Apelacyjnego w Łodzi sprawa nie dojrzała do merytorycznego rozstrzygnięcia, bo nie możemy zasadnie rozstrzygnąć czy oskarżony jest winny, czy jest niewinny, a jeśli jest winny, to jak zakwalifikować ten czyn - uzasadnił wyrok sędzia Marek Surmacz.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Adam zginął po strzale z policyjnej broni. Sprawa wraca do sądu, powodem neosędzia

Adam zginął po strzale z policyjnej broni. Sprawa wraca do sądu, powodem neosędzia

Policjant po raz pierwszy opowiedział, jak padł strzał, po którym zginął 21-letni Adam

Policjant po raz pierwszy opowiedział, jak padł strzał, po którym zginął 21-letni Adam

Łódź

Sędzia zaznaczył, że braki postępowania dowodowego, szczególnie w zakresie specjalistycznych opinii, spowodowały, że w ocenie sądu zachodzi konieczność przeprowadzenia procesu od początku. - Wymagane jest uzupełnienie postępowania dowodowego, a czynności te powinny być przeprowadzone z zapewnieniem prawa do obrony po stronie oskarżonego i składania przez niego wyjaśnień - powiedział sędzia Surmacz. Dodał, że sprawę powinien rozstrzygać sąd pierwszej instancji, a zadaniem sądu apelacyjnego jest kontrola wyroku, a nie uzupełnianie braków z postępowania niższej instancji, bo takie działanie naruszałoby obowiązującą w Polsce zasadę dwuinstancyjności.

Ojciec Adama chciał, żeby policjant odpowiadał za zabójstwo

Sąd nie uwzględnił złożonego w apelacji wniosku ojca zmarłego, by nakazać sędziom z Kalisza rozpoznawanie sprawy w składzie przewidzianym dla procesu o zabójstwo (chodzi o pięcioosobowy skład orzekający). Są tłumaczył, że byłaby to zbyt duża ingerencja w ocenę sprawy przez Sąd Okręgowy w Kaliszu i to sędziowie kaliskiego sądu powinni podjąć taką decyzję, jeśli zajdzie prawdopodobieństwo zmiany kwalifikacji czynu. Ojciec zmarłego, występujący w procesie jako oskarżyciel posiłkowy, domagał się, żeby Sławomir L. odpowiadał za zabójstwo, a nie za nieumyślne spowodowanie śmierci.

21latek lajf
Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dla policjanta, który strzelił do 21-latka (materiał z 20.12.2021)
Źródło: TVN24

Zaczął uciekać, policjant ruszył za nim w pościg

Do tragedii doszło 14 listopada 2019 r. w Koninie, kiedy patrol policji interweniował, widząc - w ocenie funkcjonariuszy - podejrzanie zachowujących się młodych ludzi. Kiedy jeden z nich na widok radiowozu zaczął uciekać, policjant Sławomir L. ruszył za nim w pościg, trzymając w dłoni odbezpieczony i przeładowany pistolet. Podczas próby zatrzymania doszło do śmiertelnego postrzelenia pokrzywdzonego. W lutym 2024 r. Sąd Okręgowy w Kaliszu skazał byłego już policjanta nieprawomocnym wyrokiem na trzy lata więzienia za przekroczenie uprawnień i nieumyślne spowodowanie śmierci mężczyzny. Orzekł też zakaz pracy w policji na sześć lat i zobowiązał do zapłaty 50 tys. zł nawiązki na rzecz ojca zastrzelonego 21-latka. Policjant ma też pokryć część kosztów procesu w wysokości 25 tys. zł. Od wyroku odwołali się zarówno oskarżyciele (w tym ojciec zastrzelonego mężczyzny) i obrońcy oskarżonego Sławomira L. Sąd Apelacyjny w Łodzi uznał apelację za zasadną i uchylił wyrok sądu w Kaliszu uznając, że naruszył on przysługujące oskarżonemu prawo do obrony. Z kolei ten wyrok na skutek skargi kasacyjnej wniesionej przez prokuratora uchylił Sąd Najwyższy z uwagi "niewłaściwy skład orzekający". Chodziło o obecność tzw. neosędziego w składzie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
21-latek uciekał przed policją, zginął po strzale z broni służbowej. Początek procesu policjanta

21-latek uciekał przed policją, zginął po strzale z broni służbowej. Początek procesu policjanta

Śmiertelny strzał podczas interwencji. Policjant skazany, ma trafić do więzienia

Śmiertelny strzał podczas interwencji. Policjant skazany, ma trafić do więzienia

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: aa/gp

Źródło: PAP/tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24 Łódź

Udostępnij:
TAGI:
Wyroki sądowe w Polsce
Czytaj także:
orlen logo shutterstock_2382786901
Nagła czystka w radzie nadzorczej Orlenu. Kim jest nowy przewodniczący?
BIZNES
Warszawa, 08.05.2025. Podejrzany o zabójstwo pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego wyprowadzany po zakończeniu przesłuchania z siedziby Prokuratury
Koniec obserwacji. Podejrzany o brutalne zabójstwo na uniwersytecie trafi do aresztu
WARSZAWA
imageTitle
Odmówiono jej startu w wyborach. Odpowiada pozwem
EUROSPORT
Rosyjski Pancyr S-2 w obwodzie ługańskim, styczeń 2023
Atak na Krymie. Rosjanie stracili cenną broń
Świat
Jarosław Kaczyński, Zbigniew Ziobro
Teraz Kaczyński broni Ziobry. Dwa lata temu wydatki z Funduszu Sprawiedliwości "irytowały" PiS 
Polska
Nowy Sącz
Prezydent zawieszony. Premier wyznaczy osobę, która tymczasowo pokieruje miastem
Kraków
50 min
pc
"Cały czas miałem zbroję. Z zewnątrz radziłem sobie w życiu, w środku byłem zniszczony". Jak pomóc?
Debata TVN24+
eu-pl
"Bruksela będzie zamykać nasze konta?". Czym zajmuje się unijny urząd
Zuzanna Karczewska
Zniszczenia na Kubie po przejściu huraganu Melissa
Polski ksiądz na Kubie: przez okno widzę obalone słupy elektryczne
METEO
imageTitle
Lewandowski wrócił. Przywitał go szpaler
EUROSPORT
cpk2
Szef KOWR: wystąpiliśmy o zgodę na odkup działki pod CPK
BIZNES
Pobicie i śmierć mężczyzny w Grodzisku Mazowieckim (zdj. ilustracyjne)
Nie żyje 17-latek. Policjanci zatrzymali jego 13-letniego brata
Lublin
Zbigniew Ziobro
"Kierunek Budapeszt dzisiaj jest realny". To tam w ostatnich dniach był Ziobro 
Polska
W Warszawie działają zniczodzielnie
Na Bielanach działają cztery zniczodzielnie
WARSZAWA
Kontrowersje wokół wydarzenia w bibliotece
Przedszkolaki, a obok skóry i futra zwierząt. "Co dzieci wyniosły z tych zajęć?"
Aleksandra Arendt-Czekała
Huragan Melissa
"Wzywam wszystkich do zachowania czujności"
METEO
W unijnym wykazie oznaczeń geograficznych, które mają być zabezpieczone w Chinach znalazła się polska wódka.
Mieli podsuwać zatruty alkohol, by przejąć majątki. Proces po akcji "Testament"
Filip Czekała
Lizard Island Queensland Australia - shutterstock_2491524195
Statek odpłynął, pasażerka została sama na niezamieszkałej wyspie. Nie żyje
Świat
Kwesta Powązkowska
Aktorzy, muzycy i politycy będą kwestować na Powązkach
WARSZAWA
pobicie kontrlolera_03
Skatował kontrolera, gdy ten poprosił o okazanie biletu
Szczecin
Oko huraganu Melissa na zdjęciu satelitarnym
Huragan Melissa. Sonda pokazała oko bestii
METEO
imageTitle
Vinicius zreflektował się po El Clasico. "Czasami pasja bierze górę"
EUROSPORT
22.10.2024 Zielona Gora , ulica Sienkiewicza . Dzialka ktora firma Cinkciarz.pl wynajmowala na parking
Upadłość znanej firmy. Klienci powinni się pospieszyć
BIZNES
Młodzi coraz częściej padają ofiarą udaru (zdjęcie ilustracyjne)
Udary mózgu: coraz skuteczniejsze leczenie, ale rehabilitacja kuleje
Zdrowie
senior, telefon
773 tysiące wizyt przepadło w pół roku. Pacjenci wciąż zapominają o odwoływaniu terminów
Piotr Wójcik
Michał i Aleksandra Żebrowscy na Jamajce
Michał i Aleksandra Żebrowscy na Jamajce: w pokojach nad nami wypadły okna
Świat
Przez zgubione klucze seniorka straciła oszczędności (zdj. ilustracyjne)
Nie było śladów włamania do domu, a pieniądze znikały przez wiele miesięcy
WARSZAWA
Zdjęcie z protokołu kontroli brzeskiego PIW w Czchowie
Trzyma w ogródku lwy, oficjalnie to cyrk
Bartłomiej Plewnia
Polski F-35
Kolejne polskie F-35 po raz pierwszy w powietrzu
Świat
Był wychłodzony i zmęczony
Zgubił się w lesie i błądził 10 godzin. Zobaczył nad głową drona
Białystok

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica