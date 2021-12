Zabójstwo Pawła Adamowicza. Stefan W. stanie przed sądem

Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Stefan W. oskarżony jest o "dokonanie zabójstwa w zamiarze bezpośrednim w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie".

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zakończyła śledztwo w sprawie zabójstwa Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza - przekazała w piątek Grażyna Wawryniuk z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. - Oskarżonemu Stefanowi W. zarzucono dokonanie zabójstwa w zamiarze bezpośrednim w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Oskarżonemu zarzucono również popełnienie przestępstwa zmuszania innej osoby do określonego zachowania - przekazała prokurator.

Jak dodała, obu przestępstw oskarżony dopuścił się w warunkach powrotu do przestępstwa, a w chwili ich popełnienia miał ograniczoną poczytalność.

Trzy opinie biegłych

Śledczy skończyli kilka tygodni temu analizę trzeciej opinii ekspertów w sprawie zdrowia psychicznego Stefana W. podejrzanego o zabójstwo prezydenta Gdańska. Jak przekazali, podejrzany miał ograniczoną poczytalność, co oznacza, że może odpowiadać przed sądem. Z odpowiedzialności karnej przed sądem zwolniłaby go jedynie opinia, w której biegli by orzekli, że W. miał zniesioną poczytalność w czasie popełniania zarzucanego mu czynu. Ograniczona poczytalność z kolei pozwala na postawienie sprawcy przed sądem, ten jednak - w takim przypadku - może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.