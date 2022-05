Kaczuszki w potrzasku. Ze studzienki wyciągnęli je strażnicy miejscy, do jeziora wróciły w eskorcie mamy

czytaj dalej

Papież Franciszek spotkał się w Watykanie z żonami dwóch oficerów z batalionu Azow, broniącego się w podziemiach kombinatu Azowstal w Mariupolu. - Mam nadzieję, że wszyscy przeżyją, a my zrobimy wszystko, co możliwe, by uratować ich życie - mówiła jedna z kobiet. Papież zapewnił je o modlitwie i stwierdził, że "uczyni, co możliwe".