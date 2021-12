Zatrzymano ich do kontroli przez niezapięte pasy. Cztery osoby miały narkotyki, a w bagażniku był 20-latek

Policjanci z drogówki w Pucku (Pomorskie) zatrzymali do kontroli bmw. Za kierownicą auta siedziała 24-latka, w bagażniku podróżował 20-latek. Oprócz nich w pojeździe znajdowało się jeszcze czterech pasażerów, narkotyki i sprzęt do ich spożywania. Kobieta na trzy miesiące straciła prawo jazdy. Teraz 24-latce i jej pasażerom grozi więzienie.

Mogą trafić za kraty

Wszyscy trafili do policyjnej celi. Przeszukano także miejsca zamieszkania kobiety i jej pasażerów. U 24-latki w domu znaleziono kolejne narkotyki, a w mieszkaniu 23-latka kastet, którego posiadanie jest zabronione - grozi za to kara aresztu, ograniczenia wolności, grzywna do pięciu tysięcy złotych lub nagana.

To jednak nie koniec problemów grupy znajomych. – 24-letnia mieszkanka gminy Puck oraz trzej pasażerowie w wieku od 18 do 24 lat już usłyszeli zarzuty posiadania narkotyków. Za co grozi im kara do trzech lat pozbawienia wolności – mówi Brzeziński.