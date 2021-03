Już raz statki utknęły na Kanale Sueskim, w tym dwa polskie. Żółta Flota stała tam osiem lat

W miniony wtorek japoński kontenerowiec Ever Given zablokował Kanał Sueski , stając w poprzek wąskiego przesmyku łączącego Morze Śródziemne i Morze Czerwone. Statek blokuje najkrótszą drogę morską pomiędzy Europą i Azją - tędy transportowane są między innymi ropa oraz żywność. Straty finansowe z tego wynikające są ogromne.

Niewiele osób pamięta, że Kanał Sueski już raz został zablokowany i to na osiem lat. W czerwcu 1967 roku podczas tak zwanej "wojny sześciodniowej" armia Izraela zajęła wschodni brzeg Kanału. Znajdujące się w nim statki zostały uwięzione. W sumie 14 jednostek stanęło na kotwicy na Jeziorze Gorzkim - najszerszej części Kanału. Nad głowami marynarzy latały rakiety – z jednej strony izraelskie, z drugiej egipskie, a oni starali się normalnie żyć.

"Nie liczył się kolor skóry"

- To był ogromny cios dla linii PLO. Nie tylko zablokowane zostały dwa statki, ale i wydłużyła się o 15-25 dni podróż do Azji, Australii czy wschodniej Afryki - wspomina Drzemczewski. To oznaczało znaczne zwiększenie kosztów transportu pomiędzy Europą a Wschodem.