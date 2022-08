Policja: zabrakło argumentów podczas kłótni o COVID-19. 27-latek podejrzany o pobicie 75-latka

Wszystko działo się w środę w Gdańsku. - Do policjantów z komisariatu we Wrzeszczu zgłosił się 75-letni mieszkaniec Gdańska i powiadomił o tym, że podczas wizyty w jednej z przychodni lekarskich młody mężczyzna był wobec niego agresywny, zaczepiał go. Między mężczyznami doszło do dyskusji na temat poglądów i zagrożeń dotyczących koronawirusa - mówi asp. szt. Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji.