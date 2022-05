Pijana matka opiekowała się czteromiesięczną córką. "Na stole stały puste butelki po wódce i puszki po piwie"

czytaj dalej

Polski Ład okazał się pełen błędów, a rządzący ostatecznie się z niego wycofali. Gdy w Sejmie i Senacie pracuje się nad nową wersją propozycji, na jaw wyszła informacja o nagrodach, jakie w resorcie finansów otrzymali urzędnicy pracujący nad Polskim Ładem. Łącznie wyniosły ponad 1,43 miliona złotych - poinformowała "Gazeta Wyborcza". Pytany o to szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki powiedział, że nagrody mogły być wypłacone "za ciężką pracę". - To nic innego, jak kasa dla swoich - skomentował Krzysztof Gawkowski z Lewicy. - Program "kasa, misiu, kasa" to jedyne, co można powiedzieć o tym bezmyślnym pomyśle dawania nagród - dodał poseł opozycji. - Jeżeli ktoś zasługuje na nagrodę, to urzędnicy, którzy w pocie czoła naprawiają to, co zepsuł Polski Ład - uznał z kolei Jarosław Gowin z Porozumienia.