Cmentarze otwarte mimo zakazu. "Brama w renowacji", "zakaz nie obliguje do zamykania", to "park cmentarny"

Niektóre cmentarze, mimo zakazu, są otwarte. Jedna z nekropolii stała się parkiem cmentarnym, a brama do innej jest w remoncie. Prezydent Przemyśla Wojciech Bakun przypomniał z kolei, że obowiązuje zakaz wchodzenia, ale "nie obliguje to jednak władz miasta do zamykania bram cmentarzy".

W Gniewie (Pomorskie) - kilka godzin po ogłoszeniu przez premiera Mateusza Morawieckiego, że przez świąteczny weekend cmentarze pozostaną zamknięte – zniknęła główna brama do cmentarza. Teraz każdy może swobodnie wejść i wyjść z nekropolii.

Jak się okazało, brama pojechała do renowacji. Taką decyzję podjął proboszcz miejscowej parafii.

Z kolei w Ksawerowie (Łódzkie) proboszcz pozostawił otwartą na oścież furtkę, a na bramie zawisła kartka "park cmentarny". Tu też po ogłoszeniu przez premiera decyzji, proboszcz zwołał szybko komisję, która cmentarz przemieniła właśnie na "park" i na tej podstawie pozostawiła wejście otwarte.

"Non possum!"

Furtki na cmentarz otwarte pozostawił także proboszcz parafii w Krojantach (Pomorze, gmina Krojanty). W mediach społecznościowych napisał: "Na furtkach cmentarza parafialnego w Krojantach kłódki nie zostaną zatrzaśnięte! Non possum! ( Nie mogę!) w imię duchowego dobra zmarłych i żyjących".

Przy okazji skrytykował władze państwowe, dostało się także protestującym przeciw wyrokowi Trybunału Konstytucyjnemu w sprawie aborcji.

Również w Tczewie, jak donoszą lokalne media, nie wszystkie cmentarze były zamknięte. Furtki nekropolii przy ul. Gdańskiej i na cmentarzu komunalnym nie miały założonych kłódek.

"Nikt fizycznie nie blokuje"

Z kolei prezydent Przemyśla Wojciech Bakun poinformował w sobotę we wpisie w mediach społecznościowych, że w najbliższych dniach bramy nekropolii w zarządzanym przez niego mieście pozostaną otwarte. Przypomniał jednocześnie, że obowiązuje zakaz wchodzenia na nekropolie, ale, jak pisze, "nie obliguje to jednak władz miasta do zamykania bram cmentarzy".

Jak wyjaśniał w niedzielnym wpisie, "w rozmowie z jedną z redakcji, która kontaktowała się w tej sprawie w dniu wczorajszym porównałem to do drogowego znaku ZAKAZ WJAZDU. Postawiony przy ulicy wyraźnie informuje on kierowców, że nie można w daną ulicę wjeżdżać. Nikt jednak fizycznie tego wjazdu nie blokuje!".

Patrole policji

Okolice cmentarzy w całej Polsce kontrolują policjanci. Jak poinformowała w niedzielę Elżbieta Zaborowska z zespołu prasowego podlaskiej policji, funkcjonariusze otrzymali łącznie siedem zgłoszeń, w tym dwa, które się nie potwierdziły, dotyczących nieprzestrzegania zakazu wejścia na cmentarz. Dodała, że chodziło o cmentarze w Grajewie i w Zambrowie, a niepotwierdzone dotyczyły cmentarzy w Łomży. Zaborowska poinformowała też, że w żadnym przypadku mandatów nie wystawiono.

Zakaz wstępu na cmentarze ma obowiązywać do poniedziałku włącznie.

