Związki partnerskie. Zgoda w koalicji, Czarzasty o przyszłości projektu

Lewica i Polskie Stronnictwo Ludowe osiągnęły w środę porozumienie dotyczące koalicyjnego projektu ustawy dotyczącej związków partnerskich. Jak dowiedziała się nieoficjalnie reporterka TVN24 Maja Wójcikowska, propozycje te mają zostać przeprowadzone w formie projektu rządowego.

Czarzasty: w przyszłym tygodniu powiemy, jak to wygląda

Wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Lewicy Włodzimierz Czarzasty powiedział w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, że "rozsądniej będzie", jeżeli projekt ustawy w tej sprawie "pójdzie drogą rządową". - To automatycznie również będzie informacja dla naszych partnerów w koalicji, bo to dla nas ważne, czyli dla Platformy (Obywatelskiej - red.) i dla Polski 2050 - dodał.

Czarzasty mówił też, że z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem pięć miesięcy temu umówili się na to, iż "obydwaj bierzemy odpowiedzialność za to, że doprowadzimy do tego, że to pójdzie do Sejmu i będziemy nad tym głosowali".

Przekazał, że wspólny projekt napisały sekretarz stanu w KPRM z Lewicy Katarzyna Kotula i posłanka PSL Urszula Pasławska. - Umówiliśmy się dwa dni temu, że w przyszłym tygodniu staniemy obydwaj (Czarzasty i Kosiniak-Kamysz - red.) plus dziewczyny (Kotula i Pasławska - red.) i po prostu powiemy, jak to wygląda - dodał wicemarszałek Sejmu.

