Polska

Związki partnerskie. Zgoda w koalicji, Czarzasty o przyszłości projektu

Związki partnerskie
Czarzasty: rozsądniej będzie, jeżeli projekt ustawy o związkach partnerskich pójdzie drogą rządową
Źródło: TVN24
- Rozsądniej będzie, jeżeli projekt ustawy w sprawie związków partnerskich pójdzie drogą rządową - powiedział w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" Włodzimierz Czarzasty. Według wicemarszałka Sejmu, będzie to też "informacja dla partnerów w koalicji".

Lewica i Polskie Stronnictwo Ludowe osiągnęły w środę porozumienie dotyczące koalicyjnego projektu ustawy dotyczącej związków partnerskich. Jak dowiedziała się nieoficjalnie reporterka TVN24 Maja Wójcikowska, propozycje te mają zostać przeprowadzone w formie projektu rządowego.

TVN24 nieoficjalnie: to będzie projekt rządowy. A jak ma się nazywać?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

TVN24 nieoficjalnie: to będzie projekt rządowy. A jak ma się nazywać?

Czarzasty: w przyszłym tygodniu powiemy, jak to wygląda

Wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Lewicy Włodzimierz Czarzasty powiedział w czwartek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24, że "rozsądniej będzie", jeżeli projekt ustawy w tej sprawie "pójdzie drogą rządową". - To automatycznie również będzie informacja dla naszych partnerów w koalicji, bo to dla nas ważne, czyli dla Platformy (Obywatelskiej - red.) i dla Polski 2050 - dodał.

Czarzasty mówił też, że z prezesem PSL Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem pięć miesięcy temu umówili się na to, iż "obydwaj bierzemy odpowiedzialność za to, że doprowadzimy do tego, że to pójdzie do Sejmu i będziemy nad tym głosowali".

Przekazał, że wspólny projekt napisały sekretarz stanu w KPRM z Lewicy Katarzyna Kotula i posłanka PSL Urszula Pasławska. - Umówiliśmy się dwa dni temu, że w przyszłym tygodniu staniemy obydwaj (Czarzasty i Kosiniak-Kamysz - red.) plus dziewczyny (Kotula i Pasławska - red.) i po prostu powiemy, jak to wygląda - dodał wicemarszałek Sejmu.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: sz/adso

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Związki partnerskieWłodzimierz CzarzastyLewicaPolskie Stronnictwo Ludowe
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica