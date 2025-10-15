Nowak: młodzi uciekają "ku czemuś, co brzmi świeżo" Źródło: TVN24

Dwa lata temu w wyborach do Sejmu przy najwyższej od upadku komunizmu frekwencji (74,38 procent) większość mandatów poselskich zdobył blok trzech komitetów: Koalicji Obywatelskiej (wspólnej listy Platformy Obywatelskiej, "Nowoczesnej" i Zielonych), koalicji "Trzecia Droga Polska 2050 - Polskie Stronnictwo Ludowe" oraz Nowej Lewicy.

W sondażu dla "Faktów" TVN i TVN24 64 procent respondentów stwierdziło, że rząd nie wywiązuje się z najważniejszych obietnic z kampanii. Z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" wynika, że tylko 65 procent tych osób, które w 2023 roku zagłosowały na którąś z partii rządzącej koalicji, dziś zrobiłoby to ponownie. Inaczej zagłosowałoby 22 procent tych wyborców, a 13 procent z nich nie wie, co by zrobiło.

- To są ogromne liczby, którymi powinniśmy się zająć już dwa lata temu. Co trzeci wyborca najpewniej nie pójdzie, nie stawi się na kolejnych wyborach - powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24 Wiktoria Nowak z akcji "Dziewczyny na Wybory". - Moim zdaniem dwa lata to jeszcze dużo czasu i jeśli będziemy prowadzić politykę jak teraz, to za dwa lata ci ludzie nie pójdą do wyborów - stwierdziła.

Aktywistka podkreśliła, że członkowie akcji "Dziewczyny na Wybory" widzieli, że podczas kampanii "pisały do nas nie dziewczyny popierające Lewicę czy Koalicję Obywatelską, ale dziewczyny popierające Prawo i Sprawiedliwość, Konfederację".

- One mówiły: "Wika, ja nie mam innej opcji". Zagadałam dzisiaj taksówkarza o to, co on myśli o tym wszystkim, a on do mnie: "jedni i drudzy tacy sami". To jest coś, co powinniśmy zmieniać, pokazując, że słuchamy obywateli i obywatelek - dodała.

Nowak: to jest ucieczka ku czemuś, co brzmi świeżo

Nowak zapytana, czy "nadchodzi prawicowa rewolucja", stwierdziła: "ja bym nie nazwała tego prawicową rewolucją, a ucieczką do czegoś innego". - Młodzi ludzie od wielu lat, słysząc te same kwestie, te same problemy i tę samą politykę prowadzoną przez dwie różne partie, uciekają do ciekawych innych opcji, a na ten moment ciekawą inną opcją jest Konfederacja - oceniła.

Aktywistka zwróciła uwagę, że partia ta ma "ciekawe młodzieżowe slogany". - Oczywiście rzuca populistycznymi sloganami, ale jak masz 20 lat, to nie bardzo umiesz je weryfikować i nawet nie chcesz ich weryfikować, bo żyjesz tu i teraz, i jesteś ciekawy, co dalej - podkreśliła.

- Moim zdaniem to nie jest ucieczka ku radykalizacji, ale ucieczka ku czemuś, co brzmi świeżo, brzmi fajniej, stoi młody lider na czele i to pokazuje nam, że może spróbujemy trochę inaczej. Nie wiemy, co z tego wyjdzie w przyszłości - dodała.

Jędroszkowiak: za prawicową rewolucję odpowiedzialni są ci, którzy zawiedli

- Moim zdaniem ta rewolucja nie nadchodzi, ale ona już jest i sprawcą tej rewolucji nie jest Sławomir Mentzen czy Grzegorz Braun - powiedziała aktywistka Wiktoria Jędroszkowiak. Przekonywała, że odpowiedzialni za to są "ci, którzy zawiedli".

Wyjaśniła, że zawiodły przykładowo "osoby, które obiecują, że rozwiążą to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej i tego nie robią".

- Osoby, które prowadzą bardzo konkretną politykę wobec Rosji, i słusznie, ale nie są w stanie wezwać ambasadora izraelskiego, kiedy nasi polscy obywatele, płynący z pomocą humanitarną, są dosłownie porywani z wód międzynarodowych - dodała. Wskazała, że 70 procent Polaków popiera to, aby zmienić stosunek do Izraela, ale "to się nie dzieje".

