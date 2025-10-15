Logo strona główna
Polska

Zmiany w nastrojach dwa lata po wyborach. Młodzi uciekają "ku czemuś, co brzmi świeżo"

Wiktoria Jędroszkowiak i Wiktoria Nowak w programie "Fakty po Faktach"
Nowak: młodzi uciekają "ku czemuś, co brzmi świeżo"
Źródło: TVN24
- Prawicowa rewolucja nie nadchodzi, ona już jest - stwierdziła w "Faktach po Faktach" w TVN24 aktywistka Wiktoria Jędroszkowiak. Przekonywała, że odpowiedzialni za to są nie Sławomir Mentzen czy Grzegorz Braun, ale "ci, którzy zawiedli". Wiktoria Nowak z akcji "Dziewczyny na Wybory" wskazała, że dla młodych "ciekawą inną opcją jest Konfederacja", ale oceniła, że "nie jest to ucieczka ku radykalizacji, ale ku czemuś, co brzmi świeżo".

Dwa lata temu w wyborach do Sejmu przy najwyższej od upadku komunizmu frekwencji (74,38 procent) większość mandatów poselskich zdobył blok trzech komitetów: Koalicji Obywatelskiej (wspólnej listy Platformy Obywatelskiej, "Nowoczesnej" i Zielonych), koalicji "Trzecia Droga Polska 2050 - Polskie Stronnictwo Ludowe" oraz Nowej Lewicy.

W sondażu dla "Faktów" TVN i TVN24 64 procent respondentów stwierdziło, że rząd nie wywiązuje się z najważniejszych obietnic z kampanii. Z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" wynika, że tylko 65 procent tych osób, które w 2023 roku zagłosowały na którąś z partii rządzącej koalicji, dziś zrobiłoby to ponownie. Inaczej zagłosowałoby 22 procent tych wyborców, a 13 procent z nich nie wie, co by zrobiło.

- To są ogromne liczby, którymi powinniśmy się zająć już dwa lata temu. Co trzeci wyborca najpewniej nie pójdzie, nie stawi się na kolejnych wyborach - powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24 Wiktoria Nowak z akcji "Dziewczyny na Wybory". - Moim zdaniem dwa lata to jeszcze dużo czasu i jeśli będziemy prowadzić politykę jak teraz, to za dwa lata ci ludzie nie pójdą do wyborów - stwierdziła.

Aktywistka podkreśliła, że członkowie akcji "Dziewczyny na Wybory" widzieli, że podczas kampanii "pisały do nas nie dziewczyny popierające Lewicę czy Koalicję Obywatelską, ale dziewczyny popierające Prawo i Sprawiedliwość, Konfederację".

- One mówiły: "Wika, ja nie mam innej opcji". Zagadałam dzisiaj taksówkarza o to, co on myśli o tym wszystkim, a on do mnie: "jedni i drudzy tacy sami". To jest coś, co powinniśmy zmieniać, pokazując, że słuchamy obywateli i obywatelek - dodała.

Co trzeci wyborca, który w 2023 roku zagłosował na którąś z partii rządzącej koalicji, dziś nie zrobiłoby tego ponownie
Źródło: TVN24

Nowak: to jest ucieczka ku czemuś, co brzmi świeżo

Nowak zapytana, czy "nadchodzi prawicowa rewolucja", stwierdziła: "ja bym nie nazwała tego prawicową rewolucją, a ucieczką do czegoś innego". - Młodzi ludzie od wielu lat, słysząc te same kwestie, te same problemy i tę samą politykę prowadzoną przez dwie różne partie, uciekają do ciekawych innych opcji, a na ten moment ciekawą inną opcją jest Konfederacja - oceniła.

Aktywistka zwróciła uwagę, że partia ta ma "ciekawe młodzieżowe slogany". - Oczywiście rzuca populistycznymi sloganami, ale jak masz 20 lat, to nie bardzo umiesz je weryfikować i nawet nie chcesz ich weryfikować, bo żyjesz tu i teraz, i jesteś ciekawy, co dalej - podkreśliła.

- Moim zdaniem to nie jest ucieczka ku radykalizacji, ale ucieczka ku czemuś, co brzmi świeżo, brzmi fajniej, stoi młody lider na czele i to pokazuje nam, że może spróbujemy trochę inaczej. Nie wiemy, co z tego wyjdzie w przyszłości - dodała.

Wiktoria Jędroszkowiak i Wiktoria Nowak w programie "Fakty po Faktach"
Wiktoria Jędroszkowiak i Wiktoria Nowak w programie "Fakty po Faktach"
Źródło: TVN24

Jędroszkowiak: za prawicową rewolucję odpowiedzialni są ci, którzy zawiedli

- Moim zdaniem ta rewolucja nie nadchodzi, ale ona już jest i sprawcą tej rewolucji nie jest Sławomir Mentzen czy Grzegorz Braun - powiedziała aktywistka Wiktoria Jędroszkowiak. Przekonywała, że odpowiedzialni za to są "ci, którzy zawiedli".

Wyjaśniła, że zawiodły przykładowo "osoby, które obiecują, że rozwiążą to, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej i tego nie robią".

- Osoby, które prowadzą bardzo konkretną politykę wobec Rosji, i słusznie, ale nie są w stanie wezwać ambasadora izraelskiego, kiedy nasi polscy obywatele, płynący z pomocą humanitarną, są dosłownie porywani z wód międzynarodowych - dodała. Wskazała, że 70 procent Polaków popiera to, aby zmienić stosunek do Izraela, ale "to się nie dzieje".

Jędroszkowiak: za prawicową rewolucję odpowiedzialni są ci, którzy zawiedli
Źródło: TVN24

DWA LATA KOALICJI 15 PAŹDZIERNIKA:

Miało być "szybkie i bezwzględne" przywrócenie praworządności. Dlaczego się nie udało 12 głośnych afer Zjednoczonej Prawicy. Jak idą rozliczenia Dwa lata koalicji 15 października. Padło sto konkretów, ile dowieziono? 12 gwarancji Trzeciej Drogi. Żadnej nie spełniono Nowa Lewica: co z jej głównymi postulatami?

pc

Autorka/Autor: asty/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

SejmKoalicja ObywatelskaPolskie Stronnictwo LudoweKonfederacjaPrawo i SprawiedliwośćPolska 2050
