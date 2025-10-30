Logo strona główna
Polska

Bocheński: sędzia, który wydał wyrok, jest idiotą. "Grubo pan jedzie"

Kropka nad i
Bocheński o zbrodni w Puszczykowie: sędzia, który wydał wyrok w drugiej instancji, jest idiotą
Źródło: TVN24
Tobiasz Bocheński z PiS odniósł się w "Kropce nad i" w TVN24 do uchylenia wyroku w sprawie zbrodni w Puszczykowie. Powodem było to, że w składzie sądu pierwszej instancji był neosędzia. - Sędzia, który wydał wyrok w drugiej instancji, kasując wyrok tego poprzedniego, jest idiotą - stwierdził. - Grubo pan jedzie - skomentował te słowa Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej.

W marcu tego roku Sąd Okręgowy w Poznaniu skazał Serhija T. na karę dożywocia za potrójne zabójstwo - żony i dwóch córek. Apelacje od tego wyroku skierowała prokuratura, a także obrońca, który wskazał między innymi na udział w składzie sądu I instancji neosędziego. Wyrok wydał sędzia Daniel Jurkiewicz, były prezes Sądu Okręgowego w Poznaniu.

W czwartek sprawę rozpoznał Sąd Apelacyjny w Poznaniu i ograniczył rozpoznanie wyłącznie do tzw. bezwzględnej przesłanki odwoławczej, czyli udziału w składzie sądu neosędziego. Po naradzie sąd uchylił wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu i skierował sprawę do ponownego rozpoznania.

Uzasadniając wyrok, sędzia Henryk Komisarski podkreślił, że zarzut dotyczący nieodpowiedniej obsady sądu "jest w pełni trafny". Zaznaczył jednak, że sąd "z wielkim ubolewaniem i żalem to stwierdza, że w tak poważnej sprawie, gdzie doszło do zabójstwa trzech osób, sąd apelacyjny jest zmuszony uchylić zaskarżony wyrok, czego nie chciałby absolutnie czynić".

Zabił żonę i dwie córki. Wyrok dożywocia uchylony, bo orzekał "neosędzia"
Zabił żonę i dwie córki. Wyrok dożywocia uchylony, bo orzekał "neosędzia"

Poznań

Bocheński: sędzia, który wydał wyrok, jest idiotą

Do sprawy odniósł się w "Kropce nad i" w TVN24 europoseł Tobiasz Bocheński z PiS-u, jeden z wiceprezesów tego ugrupowania.

- To znaczy, że sędzia, który wydał wyrok w drugiej instancji, kasując wyrok tego sędziego poprzedniego, jest idiotą - powiedział.

Jednocześnie mówił, że "nie ma kogoś takiego" jak "neosędzia".

Na to stwierdzenie zareagował drugi gość programu, europoseł Bartosz Arłukowicz z Koalicji Obywatelskiej

-  No, to grubo pan jedzie, (....). Powiem panu, że pojechał pan naprawdę grubo - skomentował.

Ziobro u Orbana. Arłukowicz: ciągnie swój do swego

Goście programu odnieśli się także do spotkania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry z Viktorem Orbanem w Budapeszcie. Nastąpiło to krótko po tym, jak obecny minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu, a także zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie Ziobry.

Według prokuratury, istnieje uzasadnione podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.

Orban spotkał się z Ziobrą w Budapeszcie
Orban spotkał się z Ziobrą w Budapeszcie

- Zawstydzające jest to, co wyprawia Orban, to jest już po prostu wstyd. Dla Orbana (to już - red.) żaden wstyd, bo już wszyscy przywykli, ale dla Europy wstyd. To jest gość, który fotografuje się z facetami, którzy mają postawione zarzuty lub będą mieli postawione zarzuty, który tworzy jakąś ochronkę dla gości, którzy powinni stanąć po prostu przed sądem - powiedział Arłukowicz.

- Ciągnie swój do swego - mówił dalej europoseł. Dodał, że Węgry stają się "takim miejscem w Europie, w którym oni się będą chowali". - Niedługo tam autobusy popodstawiają - dodał.

Do sprawy odniósł się też Tobiasz Bocheński.

Na uwagę prowadzącej, że istnieje uzasadnione podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, odparł: - Może być i 226. 

- Ja, w odróżnieniu od pana europosła, słyszę na korytarzach brukselskich pytania, łącznie z Europejską Partią Ludową, do której należy Platforma (Koalicja - red.) Obywatelska - "Co się dzieje w Polsce". Wszystko wygląda, nawet z pozycji Brukseli, jako prześladowanie opozycji, bo jeszcze czegoś takiego w Europie nie widziano - powiedział.

pc

Autorka/Autor: mjz/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Tobiasz Bocheński, Bartosz Arłukowicz, Dariusz Matecki, Zbigniew Ziobro, Viktor Orban
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica