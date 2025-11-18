Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
"ROZMOWA PIASECKIEGO"

Czy Ziobro straci paszport? Żurek: myślę, że tak

Zbigniew Ziobro
Żurek o paszporcie Ziobry. "Musimy stosować różne metody"
Źródło: TVN24
Musimy stosować różne metody po to, żeby podejrzewanym pokazać, że jednak nie jest tak łatwo uciekać przed polskim wymiarem sprawiedliwości - powiedział w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 Waldemar Żurek. Zapowiedział, co może czekać jego przebywającego na Węgrzech poprzednika Zbigniewa Ziobrę, któremu prokuratura chce przedstawić 26 zarzutów, jeśli tylko wróci do Polski. Dodał, że decydować o sprawie aresztu dla polityka będzie sędzia wybrany losowo.

W weekend "Rzeczpospolita" podała, że prokuratura unieważniła paszporty ściganemu Europejskim Nakazem Aresztowania posłowi PiS i byłemu wiceministrowi sprawiedliwości Marcinowi Romanowskiemu. Polityk jest jednym z podejrzanych w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości, jednak od prawie roku przebywa na Węgrzech, gdzie od władz tego państwa uzyskał ochronę i może się swobodnie poruszać po kraju.

Romanowski bez paszportów. Być może "to samo czeka Ziobrę"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Romanowski bez paszportów. Być może "to samo czeka Ziobrę"

Żurek o paszporcie Ziobry i "przestrodze"

We wtorek w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek był pytany, czy jego poprzednika Zbigniewa Ziobrę czeka taki sam los jak Marcina Romanowskiego, jeśli nie powróci z Budapesztu. - Myślę, że tak. Oczywiście to są decyzje MSZ-u, ale z informacji, które posiadam (wynika, że - red.) prokuratura będzie podejmować te działania. Chodzi o skuteczność - odpowiedział.

Pytany, czy czynności te mają coś wspólnego z zapowiedzianym na 22 grudnia posiedzeniem aresztowym w sprawie byłego szefa MS, Żurek wyjaśnił, że prowadzone są one niezależnie od siebie.

- Musimy stosować różne metody po to, żeby tym podejrzewanym (...) pokazać, że jednak nie jest tak łatwo uciekać przed polskim wymiarem sprawiedliwości. To jest też przestroga dla innych. My będziemy ścigać te osoby, jeżeli uciekną do innych krajów i będziemy uruchamiać wszystkie procedury po to, żeby ich sprowadzić, postawić przed polskim wymiarem sprawiedliwości - zapowiedział minister.

Znaleźliśmy Ziobrę w Budapeszcie. Zapytaliśmy go o azyl
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Znaleźliśmy Ziobrę w Budapeszcie. Zapytaliśmy go o azyl

Żurek odniósł się też do informacji podawanej przez "Rzeczpospolitą", że Romanowski miał wystąpić o Genewski Dokument Podróży (GDP). Jest on wydawany na podstawie Konwencji Genewskiej uchodźcom lub osobom bezpaństwowym i pełni funkcję paszportu.

- Nie mam jeszcze informacji, czy on rzeczywiście otrzymał ten dokument. Nie mam też informacji, czy on jest automatycznie przyznawany każdemu, kto dostanie azyl polityczny, ale my będziemy także prowadzić różne dyplomatyczne negocjacje z krajami, które mogłyby przyjąć takich uciekinierów, bo to są uciekinierzy kryminalni, a nie polityczni - zapowiedział szef MS.

Wpis Ewy Wrzosek. "Jest swego rodzaju harcownikiem"

Żurek został zapytany również o niedawny wpis na platformie X prokurator Ewy Wrzosek, który zawierał zdjęcie Ziobry. "Mustela putorius. Tchórz zwyczajny, tchórz pospolity, tchórz europejski. Dzień przesypia w wykrotach lub w norach opuszczonych przez inne zwierzęta. Jest raczej samotnikiem, prowadzącym skryty tryb życia. Ilustracja poglądowa - przypadkowa" - napisała.

- Rozmawiałem z Ewą Wrzosek na temat tego tweeta, dlatego, że ja mam zupełnie inny styl. Ewa Wrzosek jest swego rodzaju harcownikiem, który jest w każdym otoczeniu każdego ministra - przekonywał Żurek.

Na uwagę, że Wrzosek pełni funkcję urzędnika państwowego, szef resortu stwierdził, że ma ona "inny temperament". - Myślę, że ta rozmowa, którą wczoraj z nią odbyłem w jakiś sposób wpłynie na to. Każdy z nas popełnia jakieś błędy, czy też potknięcia - wyjaśnił.

Żurek: losowy przydział spraw sędziom dalej działa

Żurek był pytany, czy decyzję o ewentualnym aresztowaniu Ziobry podejmą sędziowie z losowania czy wyznaczeni. Pod koniec września szef MS znowelizował rozporządzenie stanowiące regulamin urzędowania sądów. Zmiana zmodyfikowała sposób losowania sędziów do spraw, w których orzekają sądy w składzie trzyosobowym.

- Oczywiście dalej działa system losowania - odpowiedział.

Prowadzący Konrad Piasecki zwrócił wtedy uwagę, że odejście od Systemu Losowania Przydziału Spraw sędziom budzi dużo wątpliwości, które podnoszą politycy opozycji. Między innymi pojawia się narracja, że w spawie Ziobry zostanie wyznaczony sędzia, który z pewnością zastosuje wobec niego areszt.

Wyrok w sprawie rozporządzenia Żurka. Wiceminister o "Trybunale Koleżeńskim"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Wyrok w sprawie rozporządzenia Żurka. Wiceminister o "Trybunale Koleżeńskim"

Żurek zapewnił, że to nie on osobiście wyznacza sędziów, a zamiast tego "zdywersyfikował decyzję, czyli ten centralny guzik". - Jak wiemy, minister Ziobro stworzył System Losowego Przydziału Spraw, ale nie chciał ujawnić jego algorytmu. Sprawa skończyła się w sądzie, organizacje pozarządowe domagały się wyjaśnienia, jaki jest algorytm, dlaczego ten (konkretny - red.) sędzia wylosował tę (konkretną - red.) sprawę - przypomniał.

- Po wieloletniej batalii sąd nakazał ujawnić algorytm. Ma on 52 strony. Konia z rzędem temu, kto potrafi mi wytłumaczyć, jak on działa (...). Natomiast my dalej chcemy mieć system losowego doboru także tej dwójki (sędziów - red.) - tłumaczył Żurek.

Pytany, czy w takim razie w sprawie Ziobry będzie decydował sędzia wybrany losowo, szef MS odparł: - Nie mam wątpliwości, że tak będzie, bo jest już wyznaczone posiedzenie.

OGLĄDAJ: Żurek: na miejscu prezydenta nie byłbym butny, usiadłbym do stołu
pc

Żurek: na miejscu prezydenta nie byłbym butny, usiadłbym do stołu

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: kgr/adso

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Nowak/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Waldemar ŻurekMinister SprawiedliwościMinisterstwo SprawiedliwościZbigniew ZiobroMarcin Romanowski
Czytaj także:
Mika, sabotaż na torach kolejowych, dywersja
"To ma znaczenie dla całego świata". Senator USA o sabotażu w Polsce
Polska
Najpierw go brutalnie pobili, a później polewali wrzątkiem. Zatrzymano siedem osób
Pobili, polewali wrzątkiem, uwięzili. Uciekł i sam pojechał do szpitala
Katowice
Prezydent Donald Trump
Dziennikarze zwrócili uwagę na głos Trumpa. "Czy czuje się pan dobrze?"
Świat
Gołoledź, oblodzenie
Prognoza zagrożeń IMGW. Śliskie drogi aż do weekendu
METEO
shutterstock_2600250243
Chińska sieć oplata świat. Czają się "za każdym rogiem"
BIZNES
15-latka została potrącona przez kierowcę
Szła poboczem, została potrącona. 15-latka zmarła w szpitalu
Kujawsko-Pomorskie
Batracomorphus stictopterus
Skaczą jak żaby i żyją w głębi dżungli. Odkryto siedem nowych gatunków
METEO
imageTitle
Kadrowicze nie gryźli się w język. "Nogi mi się rozjeżdżały"
EUROSPORT
ZUREK-NAWROCKI
Minister sprawiedliwości zakwestionuje prawo prezydenta? "Już to robię"
Polska
AUTOBUS
Zderzenie dwóch tramwajów i autobusu. Są ranni
WARSZAWA
Polskie wyrzutnie rakietowe Homar-K, 1. Mazurska Brygada Artylerii im gen. J. Bema
Polscy żołnierze z ciężkim sprzętem w Laponii
Świat
Sophie Grégoire, była żona Justina Trudeau
Była żona Trudeau przerywa milczenie w sprawie Katy Perry
Świat
19-latek nie ma prawa jazdy
Driftował na plaży, utknął w wodzie. Słono zapłaci
Poznań
Skutki przejścia rzeki atmosferycznej przez Kalifornię
Rzeka atmosferyczna zalała Kalifornię. Nie żyje siedem osób
METEO
imageTitle
Były mistrz wraca na ring. Zmierzy się z youtuberem
EUROSPORT
Rosyjskie drony uderzyły w budynek ukraińskiego nadawcy Suspilne
Rosyjskie drony uderzyły w budynek telewizji
Świat
Portugalska policja
"Hulk" zatrzymany. Z osiedla kierował najgroźniejszym gangiem kontynentu
Świat
Jezioro Lop Nur w chińskim Sinciangu
Tajemnica Lop Nur. Media: satelity pokazują przygotowania Chin
Świat
Brad Pitt
Brad Pitt wyprodukował dokument o jednej z najsłynniejszych par XX wieku
Kultura i styl
imageTitle
Bulls przerwali serię Nuggets. Na nic show Jokicia
EUROSPORT
Strażacy i policjanci pomogli sarnie w miejscowości Breń
Strażacy i policjanci na ratunek sarnie. "Utknęła"
Kraków
imageTitle
Los Polaków w rękach rywali. Wieczorem wszystko będzie jasne
EUROSPORT
Kreml
Cios w Kreml. Sankcje "głodzą machinę wojenną Putina"
BIZNES
imageTitle
Zalewski podpadł Urbanowi. "Nie powinno mu się to przydarzyć"
EUROSPORT
Akty dywersji na torach kolejowych, Mika (Mazowieckie)
"To nie mógł być cywil"
"Rozmowa Piaseckiego"
imageTitle
Advocaat i Curacao krok od awansu na mundial
EUROSPORT
Biało w Gdańsku
W Polsce sypnęło śniegiem. Zdjęcia i nagrania
METEO
imageTitle
Na gola w kadrze czekał prawie 10 lat. "Przyszła jakaś nagroda"
EUROSPORT
Trwają poszukiwania dwóch osób po tym, jak osuwisko zniszczyło dom
Ruszył na pomoc sąsiadce, porwała go lawina błotna. Zginęli obydwoje
METEO
koszyk zakupy sklep market shutterstock_2411760319_1
Ceny dwóch produktów ostro w górę
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica