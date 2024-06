Ziobro nie odbiera wezwania na komisję. "Stąd też moja decyzja"

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro nie odbiera wezwania na poniedziałkowe przesłuchanie przed komisją śledczą do spraw Pegasusa. Szefowa komisji Magdalena Sroka zwróciła się do prokuratury, by za pomocą policji ustalić miejsce jego pobytu i wręczyć wezwanie. - Z tego, co wiem, szuka go policja, żeby to wezwanie dostarczyć - powiedział wiceprzewodniczący komisji Marcin Bosacki z KO.

Przesłuchanie Zbigniewa Ziobry przez sejmową komisję śledczą do spraw Pegasusa ma odbyć się w poniedziałek, 1 lipca.

- Na razie nie odebrał wezwania, z tego, co wiem, szuka go policja, żeby to wezwanie dostarczyć. Słyszę, że pan były minister Ziobro pojawia się w Warszawie. Gdzie mieszka, tego dokładnie nie wiem, czy za granicą, czy w swoim miejscu zamieszkania - powiedział w środę w Programie I Polskiego Radia wiceprzewodniczący komisji Marcin Bosacki z KO. Dodał, że zaproszenie na komisję "poszło grubo ponad dwa tygodnie temu". - Unika jego odebrania. Ale mam nadzieję, że nie stchórzy, tylko się pojawi przed komisją - dodał Bosacki.

"Usiłujemy dostarczyć zawiadomienie i wezwanie na komisję panu ministrowi Ziobrze"

Szefowa Komisji Magdalena Sroka w środę była pytana o to, czy ma informację, że Ziobro stawi się na przesłuchanie.

- Usiłujemy dostarczyć zawiadomienie i wezwanie na komisję panu ministrowi Zbigniewowi Ziobrze, natomiast do tej pory go nie odbiera. Stąd też moja decyzja o zwróceniu się przez prokuraturę do policji, aby ustalić miejsce pobytu pana ministra i wręczyć wezwanie na komisję - powiedziała.

Zbigniew Ziobro i Michał Woś Adam Chelstowski / Forum

Szefowa komisji śledczej wyjaśniła, że wezwania przesłane na znany komisji adres byłego ministra sprawiedliwości, wracają jako niepodjęte. Przypomniała, że na początku prac komisji Ziobro zapewniał pisemnie, że jest "jak najbardziej jest chętny do uczestnictwa w takim przesłuchaniu". - Mam nadzieję, że tutaj nic się nie zmieniło - dodała.

Na uwagę, że Ziobro ma jeszcze czas, aby przedłożyć komisji np. zwolnienie lekarskie odpowiedziała, do tej pory tego nie uczynił i dodała, że może to zrobić nawet do ostatniego momentu, to znaczy rozpoczęcia poniedziałkowego posiedzenia. Sroka zapewniła jednocześnie, że - jeśli nie doszłoby do poniedziałkowego przesłuchania z przyczyn zdrowotnych - będzie dążyć do ustalenia innego dogodnego terminu, który będzie do zaakceptowania dla świadka.

W marcu Ziobro poinformował, że przeszedł operację z powodu nowotworu przełyku.

Komisja śledcza ds. Pegasusa

Komisja ma zbadać legalność, prawidłowość i celowość czynności podejmowanych z wykorzystaniem tego oprogramowania m.in. przez rząd, służby specjalne i policję od listopada 2015 r. do listopada 2023 r. Komisja ma też ustalić, kto był odpowiedzialny za zakup Pegasusa i podobnych narzędzi dla polskich władz. Dotychczas komisja przesłuchała m.in.: byłego wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, byłego wiceszefa MS Michała Wosia, byłego dyrektora Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich w Ministerstwie Sprawiedliwości Mikołaja Pawlaka oraz innych pracowników resortu sprawiedliwości.

Autorka/Autor:momo/kg

Źródło: PAP, Onet