Ziobry nie ma, komisja o nim decyduje

Po godzinie 16 rozpoczęło się posiedzenie sejmowej komisji regulaminowej i spraw poselskich w sprawie rozpatrzenia wniosku Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry. Sprawa dotyczy wydatkowania środków Funduszu Sprawiedliwości.

Według prokuratury, istnieje uzasadnione podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.

Ziobro nie stawił się na posiedzeniu komisji.

Wcześniej, po godzinie 13 były minister sprawiedliwości wypowiedział się dla sprzyjających PiS mediów. Jak twierdzą, stało się to w Budapeszcie.

Ziobro poinformował, że będzie obserwował czwartkowe prace sejmowej komisji regulaminowej. Według posła PiS formułowane wobec niego zarzuty są "fałszywe, nieprawdziwe i całkowicie absurdalne".

Po zaopiniowaniu wniosku przez komisję regulaminową, z jej sprawozdaniem posłowie na sali plenarnej mają zapoznać się późnym wieczorem, czyli o godzinie 23.30. Wcześniej marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że jeżeli komisja przedstawi sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Ziobrze, to w piątek wieczorem, w bloku głosowań, Sejm podejmie decyzję w sprawie byłego ministra sprawiedliwości.

