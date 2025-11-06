Ziobry nie ma, komisja o nim decyduje

OGLĄDAJ WYDANIE SPECJALNE Z OBRAD KOMISJI W TVN24+ >>>
ŚLEDŹ RELACJĘ NA ŻYWO W TVN24.PL >>>
Po godzinie 16 rozpoczęło się posiedzenie sejmowej komisji regulaminowej i spraw poselskich w sprawie rozpatrzenia wniosku Prokuratury Krajowej o uchylenie immunitetu oraz zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości, posła PiS Zbigniewa Ziobry. Sprawa dotyczy wydatkowania środków Funduszu Sprawiedliwości.
Według prokuratury, istnieje uzasadnione podejrzenie, że Ziobro popełnił 26 przestępstw, w tym założył i kierował zorganizowaną grupą przestępczą w resorcie sprawiedliwości, która przywłaszczyła ponad 150 milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości.
Ziobro nie stawił się na posiedzeniu komisji.
Wcześniej, po godzinie 13 były minister sprawiedliwości wypowiedział się dla sprzyjających PiS mediów. Jak twierdzą, stało się to w Budapeszcie.
Ziobro poinformował, że będzie obserwował czwartkowe prace sejmowej komisji regulaminowej. Według posła PiS formułowane wobec niego zarzuty są "fałszywe, nieprawdziwe i całkowicie absurdalne".
Po zaopiniowaniu wniosku przez komisję regulaminową, z jej sprawozdaniem posłowie na sali plenarnej mają zapoznać się późnym wieczorem, czyli o godzinie 23.30. Wcześniej marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował, że jeżeli komisja przedstawi sprawozdanie w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu Ziobrze, to w piątek wieczorem, w bloku głosowań, Sejm podejmie decyzję w sprawie byłego ministra sprawiedliwości.
Autorka/Autor: js/adso
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24