Polska Pytanie o Ziobrę. Przydacz: to jest jego sprawa Filip Czerwiński |

Marcin Przydacz o sprawie Zbigniewa Ziobry Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej, w poniedziałek w Waszyngtonie poinformował dziennikarzy o tym, co osiągnął podczas wizyty w Białym Domu prezydent Karol Nawrocki. Został też zapytany o sprawę byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który, uciekając przed polskimi organami ścigania, opuścił w maju Węgry i wyleciał do USA - według doniesień medialnych - na wizie dziennikarskiej.

- Panie redaktorze, nie było to przedmiotem rozmów na poziomie prezydentów i nie będzie to przedmiotem rozmów na poziomie prezydentów. Stany Zjednoczone podejmują decyzję o przydzieleniu wizy w taki sposób, jaki uważają za stosowny - oświadczył Przydacz.

Zdaniem Przydacza, "najpewniej finalnie w tej sprawie decyzję podejmie odpowiedni amerykański niezależny sąd i nie jest to powód do działania natury politycznej".

Kwestia "autoidentyfikacji"

Prezydencki minister wyraził też opinię, że "czasami można się zastanowić, czy są wszyscy dziennikarzami ci, którzy się [tak - red.] autodefiniują".

- Moim zdaniem, panie redaktorze, wchodzi pan na bardzo delikatny grunt, bo kwestia autoidentyfikacji danego człowieka jest jego indywidualną sprawą - powiedział Przydacz.

Minister uważa, że należy się zapytać Zbigniewa Ziobry o tę sprawę. - Jeżeli on tak się autoidentyfikuje [jako dziennikarz - red.], to jest jego sprawa - mówił.

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Zbigniew Ziobro "komentatorem" TV Republika

Agencja prasowa Reuters - powołując się na trzy zaznajomione ze sprawą źródła - podała w maju, że Christopher Landau, zastępca sekretarza stanu USA, polecił wysokim rangą urzędnikom Departamentu Stanu, aby ułatwili i zatwierdzili wydanie wizy dla Ziobry, umożliwiając mu ucieczkę z Węgier.

Jedno ze źródeł Reutersa przekazało, że była to wiza dziennikarska. Sprzyjająca PiS Telewizja Republika podała w maju, że były szef resortu sprawiedliwości został komentatorem politycznym stacji.

Jak ustalił Patryk Michalski, autor programu "News Michalskiego", prokuratorzy podjęli pierwsze czynności procesowe, by ustalić, czy pracownicy Telewizji Republika pomogli Zbigniewowi Ziobrze dostać się do Stanów Zjednoczonych przy wykorzystaniu wizy dziennikarskiej pod pretekstem współpracy w roli "komentatora politycznego".

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