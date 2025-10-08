Sroka o złożeniu zawiadomienia w sprawie Ziobry. "Nie dopełnił ciążących na nim obowiązków" Źródło: TVN24

W środę w czasie konferencji prasowej prezydium komisji śledczej do spraw Pegasusa jej przewodnicząca Magdalena Sroka poinformowała o złożeniu zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przez Zbigniewa Ziobrę. - Jako minister sprawiedliwości ponosił pełną odpowiedzialność za wydatkowanie środków z Funduszu Sprawiedliwości. To on był dysponentem Funduszu Sprawiedliwości i to on nie dopełnił ciążących na nim obowiązków dbania o Fundusz Sprawiedliwości, który miał trafiać do ofiar przestępstw - powiedziała.

Zaznaczyła też, że pomimo iż służby ostrzegały przed ryzykiem związanym z możliwością wycieku danych przy użyciu narzędzia Pegasus, Ziobro podjął decyzję o przekazaniu środków na jego zakup. Jak oceniła, nabycie oprogramowania produkowanego przez izraelską firmę NSO Group mogło, poprzez techniczne właściwości tego typu rozwiązań, stworzyć warunki umożliwiające pozyskanie materiałów przez obce służby.

- Czasy bezkarności się skończyły - oświadczyła Sroka.

W ubiegłym tygodniu odbyło się przesłuchanie Ziobry przed sejmową komisją śledczą do spraw Pegasusa. Były minister sprawiedliwości zeznał, że to on był inicjatorem zakupu systemu. Dodał jednocześnie, że finalna decyzja o zakupie Pegasusa ze środków Funduszu Sprawiedliwości należała do ówczesnego wiceszefa MS Michała Wosia, który jednak "znał jego kierunkową wolę" w tym zakresie.

