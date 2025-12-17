Logo strona główna
Polska

Ziobro bez paszportu. Prokuratura Krajowa zapowiada wniosek o "zakaz wydania kolejnego"

Zbigniew Ziobro
Nowak: prokurator będzie kierował jeszcze wniosek o zakaz wydania ewentualnego kolejnego paszportu Ziobrze 
Źródło: TVN24
Po unieważnieniu paszportu Zbigniewa Ziobry prokuratura złoży jeszcze wniosek o zakaz wydania mu ewentualnego kolejnego - przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Wyjaśniał, że ma to na celu "utrudnić ewentualną dalszą ucieczkę poza strefę Schengen" i "uprawdopodobnić zatrzymanie".

Podczas środowej konferencji prasowej Przemysław Nowak potwierdził, że Prokuratura Krajowa otrzymała decyzję o unieważnieniu paszportu byłego posła PiS Zbigniewa Ziobry. - Jest zgodna z naszym wnioskiem - powiedział rzecznik PK.

Jak dodał, po unieważnieniu paszportu prokuratura poczyni teraz dalsze kroki mające na celu upewnienie się, że Ziobro nie będzie w stanie wyrobić nowego egzemplarza. - Z tego, co wiem, prokurator będzie kierował jeszcze wniosek o to, aby nie wydawać kolejnego paszportu, czyli o zakaz wydania ewentualnego kolejnego paszportu. Na razie był wniosek o unieważnienie istniejącego, a ten kolejny wniosek ma skutkować tym, aby nie można było wystawić kolejnego paszportu - wyjaśniał.

- Na tym etapie staramy się uniemożliwić, a raczej utrudnić ewentualną dalszą ucieczkę poza strefę Schengen - wyjaśniał. Zwrócił uwagę, że brak paszportu nie uniemożliwia podróżowania po strefie Schengen.

Jak powiedział Nowak, decyzja ma też "uprawdopodobnić zatrzymanie podejrzanego".

Unieważnione paszporty Ziobry

O unieważnieniu paszportu byłemu ministrowi sprawiedliwości i prokuratorowi generalnemu, obecnemu posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze poinformował w poniedziałek Marcin Kierwiński. Dokument unieważniono - jak napisał na X szef MSWiA - decyzją wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego na wniosek Prokuratury Krajowej.

Paszport Ziobry unieważniony

Paszport Ziobry unieważniony

Czas wracać? Co Polacy sądzą o ucieczce Ziobry. Sondaż

Czas wracać? Co Polacy sądzą o ucieczce Ziobry. Sondaż

Prokuratura Krajowa wystąpiła o unieważnienie Ziobrze paszportu zwykłego oraz paszportu dyplomatycznego 17 listopada. Ma to związek z prowadzonym śledztwem w sprawie afery dotyczącej Funduszu Sprawiedliwości. Ten drugi dokument został unieważniony już 18 listopada, o czym poinformował wówczas minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Poniedziałkowa decyzja wojewody oznacza, że Ziobro może podróżować legalnie tylko po strefie Schengen.

Zarzuty wobec byłego ministra

Śledczy zamierzają postawić byłemu ministrowi sprawiedliwości łącznie 26 zarzutów. Dotyczą one między innymi założenia i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, jak również ustawiania i ręcznego sterowania konkursami na dotacje z Funduszu Sprawiedliwości i przywłaszczania pieniędzy uzyskiwanych w tej drodze.

W tym celu w 7 listopada Sejm uchylił Ziobrze immunitet oraz wyraził zgodę na jego zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie. Wniosek o areszty dla Ziobry prokuratura złożyła do sądu 13 listopada, przebywa on jednak poza granicami Polski, w Budapeszcie. Na początku grudnia był też w Brukseli.

Wniosek o aresztowanie Ziobry Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa rozpatrzy 22 grudnia.

Autorka/Autor: mgk/akr

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Art Service

Prokuratura KrajowaZbigniew ZiobroPrawo i Sprawiedliwość
