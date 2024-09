Nieoficjalnie: są zarzuty dla Ryszarda Czarneckiego i jego żony

czytaj dalej

- Każdy dzień zaczynam od wspomnienia, jak żegnałam syna mówiąc "miłego dnia, Pawełku", a kończę widząc, jak go w czarnym worku zabierają - mówiła w sądzie Barbara Kłyż, mama Pawła. Ruszył proces 79-letniej Stanisławy B., która w Humniskach (Podkarpacie) wjechała w dwóch 11-latków - Pawła i Kubę. Pierwszy z chłopców zmarł w wyniku odniesionych obrażeń, drugi trafił do szpitala. Oskarżona w śledztwie nie przyznała się do zarzucanych jej czynów. Za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym grozi jej do ośmiu lat więzienia.