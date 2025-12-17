Były szef CBA z zarzutami. Chodzi o Pegasusa

Prof. Sadurski: Pegasus zakupiony w sposób "urągający zasadom praworządności" Źródło: TVN24

"Prokurator z Zespołu Śledczego nr 3 PK przedstawił dziś Ernestowi B. [Bejdzie - red.], byłemu szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zarzut niedopełnienia obowiązków służbowych w związku z dopuszczeniem i używaniem systemu teleinformatycznego 'Pegasus'" - napisała Prokuratura Krajowa na swoim oficjalnym profilu na X.

Jak czytamy w komunikacie prokuratury, przesłuchany w charakterze podejrzanego nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz odmówił składania wyjaśnień. Grozi mu do trzech lat więzienia.

Czyn zarzucony Ernestowi B., kwalifikowany z art. 231 § 1 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k., zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3. komunikat prokuratury

Przesłuchanie Bejdy w sprawie Pegasusa

Ernest Bejda pełnił funkcję szefa CBA od grudnia 2015 roku do lutego 2020 roku. To między innymi on podpisał dokument dotyczący zakupu systemu Pegasus w 2017 roku.

W czerwcu został przymusowo doprowadzony na przesłuchanie przed Komisją do spraw Pegasusa. Mówił wtedy między innymi, że system Pegasus nie przeszedł procedury akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego zgodnie z wymogami ustawy o ochronie informacji niejawnych, gdyż zgodnie z art. 51 ustawy o ochronie informacji niejawnych podlegał wyjątkowi.

Czym jest Pegasus?

Pegasus to system, który został stworzony przez izraelską firmę NSO Group do walki z terroryzmem i zorganizowaną przestępczością.

Przy pomocy Pegasusa można nie tylko podsłuchiwać rozmowy z zainfekowanego smartfona, ale też uzyskać dostęp do przechowywanych w nim innych danych, np. e-maili, zdjęć czy nagrań wideo oraz kamer i mikrofonów.

