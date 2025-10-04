Znaleziono "szczątki obiektu przypominającego drona"

Sikorski: jak ktoś wysyła samoloty czy drony nad natowskie niebo, musi się liczyć z konsekwencjami Źródło: TVN24

W sobotę późnym wieczorem mazowiecka policja poinformowała na platformie X, że około godziny 18 "na polu w powiecie ostrowskim w miejscowości Zaręby Warchoły mężczyzna zauważył szczątki obiektu przypominającego drona".

"Najbliższe zabudowania to niezamieszkały dom. Policjanci zabezpieczyli obiekt oraz miejsce jego odnalezienia" - przekazano.

Dodano, że o zdarzeniu zostały powiadomione Żandarmeria Wojskowa oraz prokuratura. Zaapelowano też o "każdorazowe powiadamianie służb o podobnych znaleziskach".

Żandarmeria Wojskowa o "niezidentyfikowanym obiekcie"

Żandarmeria Wojskowa poinformowała na platformie X, że jej mazowiecki oddział w Warszawie "prowadzi czynności na miejscu odnalezienia niezidentyfikowanego obiektu powietrznego w miejscowości Zaręby Warchoły, pow. ostrowski".

