Polska

Czy ograniczyć dzieciom dostęp do mediów społecznościowych? Wymowne wyniki sondażu

dzieci telefon media społecznościowe
Australia wprowadziła dolny limit wieku użytkowników mediów społecznościowych
Źródło: TVN24
Większość Polaków opowiada się za wprowadzeniem ograniczeń w dostępie dzieci do mediów społecznościowych - wynika z nowego sondażu CBOS dla "Dziennika Gazety Prawnej". Co dziesiąty badany chciałby takiego zakazu aż do pełnoletności.

Sondaż ukazał się na łamach "DGP" we wtorek. Wynika z niego, że "łącznie aż 90,7 proc. respondentów wskazuje na potrzebę jakiejś formy regulacji" w dostępie dzieci do mediów społecznościowych, zauważa gazeta.

Z sondażu wynika, że 36 proc. pytanych popiera bezwarunkowy zakaz korzystania z mediów społecznościowych dla osób poniżej 15 lat, z kolei 21 proc. popiera taki zakaz dla dzieci poniżej 12 lat. 23 proc. badanych jest za dostępem do platform społecznościowych osób niepełnoletnich tylko za zgodą rodziców, a 11 proc. popiera wprowadzenie bezwarunkowego zakazu korzystania dla osób niepełnoletnich. 5 proc. nie wprowadzałoby żadnych ograniczeń dla dzieci, a 4 proc. nie miało zdania.

Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci - sondaż
Zakaz mediów społecznościowych dla dzieci - sondaż
Skriny nie płoną. A ty ile masz zrzutów ekranu w telefonie i… po co?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Skriny nie płoną. A ty ile masz zrzutów ekranu w telefonie i… po co?

Justyna Suchecka

Media społecznościowe a dzieci

- Wyniki sondażu są ważnym sygnałem. Ograniczanie dostępu zaczyna być postrzegane jako właściwa norma społeczna. Problem w tym, że obowiązujące dziś ograniczenia mają charakter regulaminowy, a nie prawny, i w praktyce są słabo respektowane przez dorosłych - komentuje cytowana przez dziennik Magdalena Bigaj, prezeska Fundacji Instytut Cyfrowego Obywatelstwa, .

Skalę problemu potwierdzają badania, w tym raport Instytutu Cyfrowego Obywatelstwa "Internet dzieci". "Choć serwisy (społecznościowe - red.) są w większości przeznaczone dla osób powyżej 13. roku życia, w Polsce korzysta z nich już 1,4 mln dzieci w wieku 7-12 lat, a więc ponad połowa tej grupy wiekowej" - relacjonuje gazeta.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kilkuletnie dzieci z kontem na TikToku? Ekspert wyjaśnia, czym to grozi

Kilkuletnie dzieci z kontem na TikToku? Ekspert wyjaśnia, czym to grozi

Anna Bielecka
Za dużo ekranów w dzieciństwie trwale zmienia rozwój mózgu. Są dowody naukowe

Za dużo ekranów w dzieciństwie trwale zmienia rozwój mózgu. Są dowody naukowe

Zdrowie

Zakaz mediów społecznościowych na świecie

Pierwszym krajem, w którym wprowadzono zakaz mediów społecznościowych dla dzieci, jest Australia. Od grudnia taki zakaz dotyczy tam osób do 16. roku życia, a zablokowanych zostało ponad pół miliona kont młodych osób. Decyzję kraj podjął w obawie przed szkodliwym wpływem platform na najmłodszych. Podobne prace toczą się w Danii, Francji, a niedawno zamiar wprowadzenia ograniczeń ogłosiła Hiszpania. Również w Polsce Koalicja Obywatelska przygotowuje projekt zmian, który ma być gotowy pod koniec lutego.

Przy dyskusji o zakazie mediów społecznościowych dla najmłodszych zwraca się uwagę na ich negatywny wpływ na kondycję psychiczną młodych ludzi - nieustanne korzystanie może prowadzić m.in. do depresji. Według badań za pośrednictwem platform społecznościowych, takich jak TikTok, do dzieci docierają treści dotyczące m.in. samookaleczeń, samobójstw, zaburzeń odżywiania czy przemocy. W cyberprzestrzeni są też narażone na hejt i kontakt z treściami pornograficznymi.

Sondaż CBOS dla "DGP" przeprowadzono w dniach 9-11 lutego metodą CATI na kwotowej, ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej osób powyżej 18. roku życia (1000 wywiadów).

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
To "nowy darknet". A my sami zapraszamy do niego dzieci

To "nowy darknet". A my sami zapraszamy do niego dzieci

Justyna Suchecka
Kiedy największym problemem rodziców są inni rodzice w klasie

Kiedy największym problemem rodziców są inni rodzice w klasie

Justyna Suchecka

Opracowała Paulina Borowska / az

Źródło: PAP, DGP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Matryoha/Shutterstock

