Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Wyrok w sprawie SKOK Wołomin. Główny oskarżony skazany na 14 lat więzienia

pap_20251222_076 (1)
Sprawa SKOK Wołomin. Piotr Polaszczyk skazany
Sąd Okręgowy Warszawa-Praga skazał na 14 lat więzienia głównego oskarżonego w sprawach SKOK Wołomin Piotra Polaszczyka. Został on uznany za winnego w procesie dotyczącym wyprania około 350 milionów złotych.

Wyrok w sprawie dotyczącej zarzutu prania pieniędzy ze SKOK Wołomin zapadł przed praskim sądem po ponad pięciu latach procesu. Sprawa obejmowała ponad 220 zarzutów. Odczytywanie sentencji wyroku trwało niemal godzinę.

Prokuratura wnioskowała o wymierzenie Piotrowi Polaszczykowi 15 lat pozbawienia wolności. Obrona i oskarżony wnioskowali o uniewinnienie. - Akt oskarżenia (...) jest przykładem politycznego gangsterstwa - mówił Polaszczyk.

Piotr Polaszczyk na sali rozpraw Sądu Okręgowego Warszawa-Praga
Piotr Polaszczyk na sali rozpraw Sądu Okręgowego Warszawa-Praga
Źródło: Paweł Supernak/PAP

Zarzut wyprania 347 milionów złotych

Sąd uznał winę Polaszczyka w odniesieniu do większości zarzutów, zmieniając i modyfikując opis większości z nich. Oskarżonemu wymierzył karę 14 lat pozbawienia wolności, a także ponad pół miliona złotych grzywny. Wyrok jest nieprawomocny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Zapadł wyrok w sprawie pobicia Wojciecha Kwaśniaka. Na sprawiedliwość czekał 10 lat

Jacek Tacik

W sprawie chodziło o zarzut wyprania 358 milionów złotych. Sąd w sentencji orzeczenia zmienił ustaloną kwotę ponad 347 milionów. Według zarzutów, oskarżony prowadził działalność zmierzającą do ukrycia przestępczego pochodzenia pieniędzy z wyłudzonych pożyczek i kredytów w SKOK w Wołominie.

Jedna z największych afer III RP

Główny proces w sprawie określanej jako jedna z największych afer III RP rozpoczął się 1 grudnia. Łączna kwota wyłudzeń w związku ze SKOK Wołomin jest szacowana przez prokuraturę na ponad trzy miliardy złotych.

"Ta historia pokazuje, na ile niesprawne jest polskie państwo"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Ta historia pokazuje, na ile niesprawne jest polskie państwo"

Najnowsze

Do rozpraw przystosowana została największa sala konferencyjna praskiego sądu okręgowego. Na ławie oskarżonych w głównym procesie zasiada ponad 60 osób, a sam akt oskarżenia liczy 29 tomów i ponad 5500 stron.

Głównym oskarżonym w sprawie jest były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych, który zasiadał we władzach SKOK, Piotr Polaszczyk (zgodził się na podawanie nazwiska i publikowanie wizerunku). 

Autorka/Autor: tas/kab, adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Udostępnij:
TAGI:
Nieprawidłowości w SKOK-ach?WołominSąd
Czytaj także:
Zimowa aura w Hiszpanii
Śnieg dotarł do Hiszpanii. Jeszcze go dosypie
METEO
Donald Trump
Wzywają ambasadora USA po decyzji Trumpa. "Niedopuszczalne"
Świat
Straż Graniczna, lotnisko Kraków-Balice
Spóźniła się na odprawę, próbowała się dostać do samolotu
Kraków
imageTitle
Raków zaprezentował nowego trenera
EUROSPORT
shutterstock_2145915133
Nowe złoża Orlenu. "Kluczowe źródła dla polskiej energetyki"
BIZNES
stres kobieta swieta shutterstock_2223504921
"Jeszcze tyle do zrobienia!" Jak odzyskać przedświąteczny spokój?
Anna Bielecka
17-latka aresztowana za pobicie na ulicy
Nastolatki brutalnie pobiły 20-latka i jego 19-letnią dziewczynę
Katowice
Zastępczyni prezydent Gdańska Emilia Lodzińska i wicewojewoda pomorski Emil Rojek
Rosjanie nie chcą oddać budynku konsulatu w Gdańsku
Trójmiasto
Zbigniew Ziobro
Nie ma decyzji o areszcie dla Ziobry. Prokurator przyznaje, że popełnili "błąd"
Polska
Gaz pieprzowy rozpylony w klasie szkolnej
Groził nożem, użył gazu. Dwa razy zaatakował tego samego mężczyznę
Wrocław
apteka, leki
Będą zmiany w darmowych lekach? Resort: zamierzamy analizować listy
Zdrowie
Linia tramwajowa w ciągu Rakowieckiej otwarta
Tramwajem z Dolnego na Górny Mokotów. "To duży krok do przodu"
WARSZAWA
imageTitle
Polski debiutant w elitarnym gronie. Dokonał rzadkiego wyczynu
EUROSPORT
Świąteczne ilumanacje
Jak świąteczne iluminacje wpływają na środowisko? To powinieneś wiedzieć
METEO
Hrabowskie
Rosjanie przyszli w nocy, porwali cywilów. "Rażące naruszenie"
Świat
Związki partnerskie
Polacy o małżeństwach jednopłciowych zawartych w innych państwach UE. Sondaż
Polska
euro waluta pieniadze shutterstock_2249806661
Polska a euro. Jest opinia ministerstwa
BIZNES
Na komisariacie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni
Atak "z użyciem niebezpiecznego narzędzia" w Legionowie. Jedna osoba w szpitalu
WARSZAWA
Atak nożownika w hotelu na Krakowskim Przedmieściu (zdjęcie ilustracyjne)
19-letni Kolumbijczyk zginął od ciosów nożem w hostelu. Zatrzymano sześć osób
Kielce
Policja przerwała fikcyjną akcję charytatywną
Fałszywa zbiórka na operację dziecka. Najmłodszy zatrzymany ma 13 lat
Wrocław
Policjanci zatrzymali 26-latka
Groził znajomemu. W tle konflikt o pieniądze
WARSZAWA
imageTitle
Przez 26 lat prowadził największe turnieje. Teraz powiedział pas
EUROSPORT
10 ton jarzeniówek pod Strykowem
Uprzątnięto 30 ton jarzeniówek. Koszty są ogromne, sprawcy wyrzucenia nie ustalono
Łódź
Rosyjski okręt szpiegowski Jantar na misji na północ od Szkocji
Brytyjczycy ostrzegają przed rosyjską GUGI. Kiedyś zaprzeczali jej istnieniu
Świat
Śmiertelny wypadek przy przejeździe kolejowym w Stargardzie
Zginął na spacerze z psami. Pijany kierowca, pijany pasażer
Szczecin
imageTitle
Oblał test antynarkotykowy i został zdyskwalifikowany. Teraz przeprasza
EUROSPORT
Sajid Akram na zdjęciu z nagrania upublicznionego ponad tydzień po masakrze w Sydney
Wynajęty pokój i ładunki, które nie eksplodowały. Nowe informacje po masakrze w Sydney
Świat
shutterstock_2624089595
Bezpieczne aktywo idzie na rekord. Nie było tak od 1979
BIZNES
Uwolnieni uczniowie
Uwolnili dzieci z rąk terrorystów
Świat
shutterstock_2300116799
Jedni przekraczają próg podatkowy, inni granice zdrowego rozsądku
Justyna Suchecka
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica