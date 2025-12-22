Wyrok w sprawie SKOK Wołomin. Główny oskarżony skazany na 14 lat więzienia

Sprawa SKOK Wołomin. Piotr Polaszczyk skazany

Wyrok w sprawie dotyczącej zarzutu prania pieniędzy ze SKOK Wołomin zapadł przed praskim sądem po ponad pięciu latach procesu. Sprawa obejmowała ponad 220 zarzutów. Odczytywanie sentencji wyroku trwało niemal godzinę.

Prokuratura wnioskowała o wymierzenie Piotrowi Polaszczykowi 15 lat pozbawienia wolności. Obrona i oskarżony wnioskowali o uniewinnienie. - Akt oskarżenia (...) jest przykładem politycznego gangsterstwa - mówił Polaszczyk.

Zarzut wyprania 347 milionów złotych

Sąd uznał winę Polaszczyka w odniesieniu do większości zarzutów, zmieniając i modyfikując opis większości z nich. Oskarżonemu wymierzył karę 14 lat pozbawienia wolności, a także ponad pół miliona złotych grzywny. Wyrok jest nieprawomocny.

W sprawie chodziło o zarzut wyprania 358 milionów złotych. Sąd w sentencji orzeczenia zmienił ustaloną kwotę ponad 347 milionów. Według zarzutów, oskarżony prowadził działalność zmierzającą do ukrycia przestępczego pochodzenia pieniędzy z wyłudzonych pożyczek i kredytów w SKOK w Wołominie.

Jedna z największych afer III RP

Główny proces w sprawie określanej jako jedna z największych afer III RP rozpoczął się 1 grudnia. Łączna kwota wyłudzeń w związku ze SKOK Wołomin jest szacowana przez prokuraturę na ponad trzy miliardy złotych.

Do rozpraw przystosowana została największa sala konferencyjna praskiego sądu okręgowego. Na ławie oskarżonych w głównym procesie zasiada ponad 60 osób, a sam akt oskarżenia liczy 29 tomów i ponad 5500 stron.

Głównym oskarżonym w sprawie jest były oficer Wojskowych Służb Informacyjnych, który zasiadał we władzach SKOK, Piotr Polaszczyk (zgodził się na podawanie nazwiska i publikowanie wizerunku).