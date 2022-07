Szef gabinetu prezydenta: spodziewam się, że dojdzie do spotkania w sprawie inicjatywy zmiany terminu wyborów

czytaj dalej

Inflacja w Polsce jest na najwyższym poziomie od ponad 25 lat. - Musimy rozsądnie zarządzać naszymi domowymi budżetami, żeby rzeczywiście zwracać uwagę na te ceny i się przyzwyczaić do tego, że one będą rosły - powiedział we "Wstajesz i weekend" w TVN24 Maciej Samcik, autor bloga Subiektywnie o finansach. Dziennikarz ekonomiczny apelował, by nie robić sobie długoterminowych zobowiązań i nie wydawać pieniędzy głupio. - Musimy mieć w domowym budżecie 20 procent buforu na dalszy wzrost cen, żebyśmy przeszli przez ten czas i nie zbankrutowali - wskazał Samcik.