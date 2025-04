Trzaskowski: nie ma zgody na następną marionetkę Kaczyńskiego Źródło: TVN24

Już dosyć nam tych czasów, w których przez cały czas nas dzielono - powiedział kandydat Koalicji Obywatelskiej podczas swojego wiecu wyborczego w Poznaniu. Mówiąc o kandydacie PiS Karolu Nawrockim, oświadczył, że "nie ma zgody na następną marionetkę Kaczyńskiego".

Na Placu Wolności w Poznaniu w niedzielę odbył się wiec wyborczy kandydata KO na prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Gościem specjalnym był szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, którego przemówienie rozpoczęło to wydarzenie. Wystąpiła również żona Trzaskowskiego - Małgorzata Trzaskowska.

- Radek Sikorski o tym mówił przed chwilą, że wspominaliśmy dwa dni temu tysiąc lat od koronacji Bolesława Chrobrego. To był ten niezwykły moment, kiedy jeden człowiek siłą woli był w stanie zjednoczyć różne plemiona i stworzyć z nich podwaliny narodu, podwaliny wspólnoty, z którą liczyć się zaczęła cała Europa. Dzisiaj jesteśmy w podobnym momencie i to jest stawka tych wyborów - oświadczył Trzaskowski.

Odwołał się następnie do niedzielnej konwencji wyborczej kandydata PiS Karola Nawrockiego w Poznaniu. - Dzisiaj patrzyłem na to, co dzieje się i co działo się w Łodzi. Zrobiło mi się naprawdę przykro, dlatego że zobaczyłem, że Jarosław Kaczyński przyszedł na konwencję i postawił przed sobą prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudę i postawił sobie z drugiej strony pana Karola Nawrockiego i nie czuł w tym żadnego obciachu - mówił.

Rafał Trzaskowski

- W tym momencie przypomniało mi się, co krzyczeliśmy pięć lat temu. Nie ma zgody na następną marionetkę Kaczyńskiego, mamy dość! Naprawdę to nie jest czas na to, żeby jeden z kandydatów, Karol Nawrocki, tak kompletnie bez żadnego obciachu mówił: jestem tu decyzją Jarosława Kaczyńskiego - kontynuował Trzaskowski.

W jego ocenie dzisiaj potrzebujemy prezydenta, "który będzie prezydentem Rzeczypospolitej z woli narodu i który będzie łączył, a nie dzielił". - Już dosyć nam tych czasów, w których przez cały czas nas dzielono - dodał.

