"Kliniczny przypadek braku wrażliwości". To "dyskwalifikuje" Mentzena

To dyskwalifikuje do sprawowania jakiegokolwiek poważnego urzędu - stwierdził w "Faktach po Faktach" w TVN24 socjolog dr hab. Przemysław Sadura, mówiąc o "klinicznym przypadku braku wrażliwości na krzywdę ludzką" Sławomira Mentzena. Politolożka dr. hab. Barbara Brodzińska-Mirowska mówiła natomiast o kampanii wyborczej Karola Nawrockiego i tym, że "sztab i wyborcy PiS-u uwierzyli, że on może te wybory wygrać".

W sobotę w "Faktach po Faktach" w TVN24 dr. hab. Barbara Brodzińska-Mirowska oraz dr hab. Przemysław Sadura zostali zapytani, czy kandydat Konfederacji na prezydenta Sławomir Mentzen straci na tym, że w dzień żałoby narodowej - ogłoszonej z uwagi na pogrzeb papieża Franciszka - nie wstrzymał prowadzenia swojej kampanii wyborczej.

- Myślę, że z punktu widzenia elektoratu (Mentzena - red.) i jego struktury nie będzie to miało jakiegoś porażającego wrażenia. On jednak celuje w grupę młodych ludzi - oceniła Brodzińska-Mirowska.

Sadura stwierdził natomiast, że "po raz kolejny Mentzen nie wykazuje się, i to delikatnie rzecz ujmując, empatią i wyczuciem chwili, a właśnie ten brak ludzkiej wrażliwości kosztował go ładnych kilka punktów procentowych". Przypomniał on wypowiedź kandydata Konfederacji, który zapytany o jego stanowisko względem aborcji po gwałcie, powiedział, że "nie wolno zabijać niewinnych dzieci, nawet jeżeli to dziecko wiąże się z jakąś nieprzyjemnością".

- Określenie gwałtu jakąś tam nieprzyjemnością, to jest jakiś kliniczny przypadek braku wrażliwości na krzywdę ludzką. Absolutnie to dyskwalifikuje, moim zdaniem, do sprawowania jakiegokolwiek poważnego urzędu, już nie mówiąc o najważniejszym urzędzie w państwie - powiedział gość TVN24.

"Sztab i wyborcy PiS-u uwierzyli, że Karol Nawrocki może te wybory wygrać"

Goście TVN24 mówili o obecnym etapie kampanii wyborczej, a także zaplanowanych na niedzielę wydarzeniach z udziałem Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego. - Wchodzimy na pewno w ten ostatni etap i on będzie kluczowy. Tm bardziej, że zadziało się w ostatnich tygodniach sporo, jeśli chodzi o sztaby - oceniła Brodzińska-Mirowska.

Według niej "Rafał Trzaskowski wytracił dynamikę bardzo mocno", a "reakcja po debacie (w Końskich - red.) była dla niego obarczona dużymi kosztami i wielkim ryzykiem, mimo że zyskał gwarancję, że Nawrocki będzie w drugiej turze, a Mentzen jest w impasie". - Teraz należy tę dynamikę przywrócić, przejąć inicjatywę. Ważniejsze od tego, co się dzieje dzisiaj w sondażach, że tam są niewielkie ruchy, jest to, kto będzie na wierzchu - mówiła.

- Dużo pracy przed Trzaskowskim, dużo pracy przed Karolem Nawrockim. Natomiast uważam, że zadziało się coś bardzo ciekawego, jeśli chodzi o Karola Nawrockiego. Sądzę, że sztab i wyborcy PiS-u uwierzyli, że on może te wybory wygrać i to jest bardzo emocja niebezpieczna. Zobaczymy jak jutro, czy będzie czuć te emocje - stwierdziła profesor.

Zapytana, co spowodowało, że wyborcy PiS uwierzyli w zwycięstwo Nawrockiego, odpowiedziała: - Debaty. I to, że Karol Nawrocki wypadł tam lepiej niż się wszyscy spodziewali.

