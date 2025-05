Młodzi zaskoczyli. Starsi bardziej bierni, ale bardziej liczni

Młodzi chętnie poszli do urn.

Do urn - jak wynika z sondażu exit poll Ipsos - najchętniej wybrali się wyborcy w wieku 50-59 lat. Największą niespodzianką jednak, jak wskazuje profesor Mikołaj Cześnik, politolog z Uniwersytetu SWPS, jest wysoka frekwencja wśród najmłodszych. Dane wskazują też, że najrzadziej przy urnach wyborczych pojawiali się najstarsi wyborcy - po 60. roku życia. To jednak na tyle duża grupa wiekowa, że łącznie i tak bardziej wpłynęli na wynik niż najmłodsi.

Wyniki przygotowane przez Ipsos dla TVN24, Polsat News i TVP wskazują, że aż 74,5 procent uprawnionych w wieku od 50. do 59. roku życia pojawiło się w lokalach wyborczych. To liczba znacznie przewyższająca ogólną frekwencję (sondaż exit poll wskazuje, że wyniosła ona w kraju 66,8 procent).

Politolog profesor Mikołaj Cześnik w rozmowie z tvn24.pl zwraca uwagę na fakt, że na drugim miejscu, jeżeli chodzi o frekwencję, są najmłodsi uprawnieni - od 18. do 29. roku życia . Frekwencja w tej grupie wyniosła 72,8 procent.

- To jest odwrócenie normalnej do tej pory tendencji. Wiek w tych wyborach jest inaczej skorelowany niż zwykle. W oczy rzuca się też frekwencja 59,3 procent wśród wyborców powyżej 60. roku życia. Interesujący jest fakt, że kohorta wiekowa najmłodszych jest dwa razy mniejsza od kohorty wiekowej najstarszych. A znaczy to tyle, że mimo niższej frekwencji i tak starsi sumarycznie oddali więcej głosów - mówi prof. Cześnik.