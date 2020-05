"Strach siedzi w głowie Jarosława Kaczyńskiego. PiS czuje, że niebawem straci władzę"

Według senatora KO słowa prezesa PiS to "grożenie, sugerowanie sam nie wie czego, w sytuacji gdy samemu się ponosi odpowiedzialność za ten chaos". - To nie jest tak, że ten kryzys trwa od kilku tygodni czy miesięcy. Słowo "kryzys" czy "chaos" towarzyszy tym rządom od początku, od skoku na Trybunał Konstytucyjny - powiedział. Zdaniem Brejzy "Kaczyński kieruje się emocjami, histerią i widać, że brakuje tam stabilności".

"Nie jesteśmy Sejmem bis"

"Wybory należy przeprowadzić w dacie, która wydaje się racjonalna"

26 maja wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica) zgłosiła poprawkę do ustawy w sprawie wyborów prezydenckich, która zakłada, że ustawa wejdzie w życie 6 sierpnia 2020 r. Jej zdaniem dopiero po opróżnieniu urzędu prezydenta otworzy się "okienko konstytucyjne" do zarządzenia nowych wyborów.

Senator Brejza, komentując złożoną poprawkę, powiedział, że senatorowie Koalicji Obywatelskiej wsłuchują się w głosy ekspertów. - To, co obiecujemy, to to, że nie ulegniemy żadnej presji, że nie kopiujemy wzorców z Sejmu. Doprowadzimy do tego, że Prokuratoria zajmie się sprawą odpowiedzialnych za 10 maja, za to, że 270 milionów różnego rodzaju kart zostało wydrukowanych za 70 milionów - dodał Brejza.