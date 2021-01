Wybory, które się nie odbyły. Joński: prokuratura "nie widzi żadnych problemów", rozważamy zaskarżenie

Joński stwierdził, że "w normalnym kraju premier podałby się do dymisji". - My w tym czasie złożyliśmy zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez premiera, ale też prezesa Poczty Polskiej, bo wydano 70 milionów złotych - mówił poseł.

- Złożyliśmy wnioski do prokuratury, bo uważamy, że ktoś, kto wydaje niezgodnie z konstytucją decyzję o wyborach korespondencyjnych, łamie konstytucję, musi za to zapłacić. Nie tylko cenę polityczną, ale też karną - tłumaczył.

Joński: Prokuratura umorzyła postępowanie w sprawie wyborów, które się nie odbyły

"Nie dość, że wydaliśmy 70 milionów, to wydajemy kolejne pieniądze, bo nikt nie wie co dalej zrobić"

- Przez wiele miesięcy nikt nie wiedział, gdzie one w ogóle są. Udało się je znaleźć w magazynie w Łodzi. (...) Prokuratura twierdzi, że te pakiety dalej leżą w magazynach. Poczta twierdzi, że magazyny do nich nie należą i muszą komuś płacić. Po co płacić komuś za ochronę i magazynowanie pakietów, które nigdy nie zostaną wykorzystane? Nie dość, że wydaliśmy 70 milionów, to wydajemy kolejne pieniądze, bo nikt nie wie co dalej zrobić - mówił