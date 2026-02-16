Logo strona główna
Polska

"Wschodnie kontakty" marszałka Sejmu. Prezydent "dostał odpowiedź"

Kropka nad i - Włodzimierz Czarzasty
Czarzasty o swoich "wschodnich kontaktach": zostało to sprawdzone
Źródło: TVN24
Prezydent zadał pytanie, jak to jest z tymi kontaktami i dostał odpowiedź - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, odnosząc się do kwestii jego "wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych", które były jednym z punktów posiedzenia RBN. Marszałek Sejmu wyjaśnił też, jaki charakter ma znajomość ze Swietłaną Czestnych.

W środę odbyło się posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Podczas trwającej sześć godzin Rady poruszono tematy programu SAFE, Rady Pokoju i wyjaśnienia kwestii "wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych" marszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego. Prezydent podnosił kwestię kontaktów Czarzastego ze Swietłaną Czestnych.

Czarzasty: prezydent dostał odpowiedź

- Rację ma pan prezydent, że jest zainteresowany moimi kontaktami - powiedział w "Kropce nad i" w TVN24 marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. - Dlatego pan prezydent zapytał się koordynatora służb specjalnych pana ministra Tomasza Siemoniaka, a pan minister Tomasz Siemoniak odpowiedział dwa razy w tej sprawie - oświadczył.

- Zadał pan prezydent pytanie, jak jest z tymi kontaktami, czy te kontakty zagrażają komukolwiek, a szczególnie mnie, żeby była jasność, bo jestem marszałkiem Sejmu, czy nie i dostał odpowiedź - opisał Czarzasty.

Włodzimierz Czarzasty
Włodzimierz Czarzasty
Źródło: TVN24

Jak ocenił marszałek Sejmu, "pan prezydent spodziewa się, że dostanie odpowiedź taką, jak w amerykańskim sądzie - winny".

"Tyle o niej wiem"

Czarzasty tłumaczył też, jaki charakter mają jego kontakty ze Swietłaną Czestnych. Jak powiedział, Czestnych jest autorką w wydawnictwie, w które właścicielsko zaangażowany jest Czarzasty. - Nigdy tej znajomości nie chowałem, bo na okładkach książek jest napisane, kto jest autorem - powiedział.

Przypomniał też, że Czestnych od 2020 roku jest jednym ze współwłaścicieli działki, na której stoi hotel. Jego właścicielem jest też między innymi wydawnictwo.

- (Czestnych) jest obywatelką polską oraz rosyjską, ma męża Polaka i tyle o niej wiem - wyjaśnił marszałek Sejmu.

- Czy pan wie, że (Czestnych) pracuje w domu aukcyjnym w Petersburgu i że ten dom aukcyjny zajmuje się nie tylko handlem dziełami sztuki, ale też handlem nieruchomościami, różnymi innymi rzeczami Federacji Rosyjskiej i prawdopodobnie FSB? - pytała Czarzastego Olejnik.

- O tym się dowiedziałem dwa czy trzy tygodnie temu z prasy - odpowiedział marszałek Sejmu. - Ja nie będę sprawdzał, bo od tego są polskie służby - dodał.

Nawrocki chce rozmawiać o Czarzastym w "wąskim gronie"
- Jeżeliby była sytuacja taka, że ta pani byłaby jakimkolwiek zagrożeniem, to oczywiście mam prawo się zapytać, dlaczego jeżeli była transakcja w 2020 roku, a szefem służb był wtedy pan (Mariusz) Kamiński, pan Kamiński nie zablokował tej transakcji - zwrócił uwagę Czarzasty. 

- Ważne jest to, że zwróciłem się miesiąc temu albo półtora miesiąca temu do ministra koordynatora służb specjalnych, pana ministra Siemoniaka i zadałem, bo mam prawo jako marszałek Sejmu zadać takie pytanie: proszę sprawdzić wszystkie kontakty pani Czestnych. Proszę sprawdzić wszystkie zagrożenia potencjalnie dla marszałka - mówił Czarzasty. - Jeżeli jest jakiekolwiek zagrożenie, to po pierwsze proszę mnie chronić, po drugie proszę mnie poinformować - dodał.

- Zostało to sprawdzone. Pan minister Siemoniak wyszedł w Sejmie, wyszedł na RBN-ie. Co tu więcej można zrobić? - pytał marszałek Sejmu. 

"Prezydentowi chodzi o to, żeby przykryć swoje sprawy"

Monika Olejnik zapytała Czarzastego, o co wobec tego chodzi prezydentowi. - Panu prezydentowi moim zdaniem chodzi o to, żeby przykryć swoje sprawy, a tych spraw jest sporo - odparł. 

- Prezydent kłamie w niektórych sprawach i moim zdaniem boi się tej prawdy - ocenił Czarzasty. - Mówi na przykład, że on zawsze był sprawdzany i tam to wszystko zawsze dobrze wypadało - dodał i przypomniał, że w 2021 roku szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Krzysztof Wacławek, obecnie doradca prezydenta Andrzeja Dudy, wydał Karolowi Nawrockiemu poświadczenia bezpieczeństwa mimo "negatywnej rekomendacji" ze strony funkcjonariusza prowadzącego analizę jego akt.

Karol Nawrocki. Boks, historia i niebezpieczne związki
W jakich sprawach prezydent, zdaniem marszałka Sejmu, kłamie? Jak mówił, "kwestia mieszkania to jest jedna sprawa". Druga, zdaniem Czarzastego, to "współpraca i kontakty prezydenta naszego kraju z przedstawicielami organizacji, które mogą być uznane za organizacje zorganizowanej przestępczości". - Moim zdaniem [te kontakty - red.] powinny być wyjaśnione - dodał. 

- Już tak łatwo żeśmy zapomnieli, jak w trakcie kampanii wyborczej była dyskusja na temat jego zachowania w Grand Hotelu swego czasu w Sopocie? - pytał. 

- W związku z tym, żeby przykryć to, co chowa, zaatakował mnie - ocenił. - Tylko jest jeden problem. Ja się czuję w tej sprawie niewinny, ja się czuję w tej sprawie sprawdzony. Ja po prostu mam czyste karty - dodał. 

Monika Olejnik poruszyła także temat kwestii ankiety bezpieczeństwa. Czarzasty nie wypełnił jej, mimo że był członkiem sejmowej komisji do spraw służb specjalnych. - Mogłem tę ankietę wypełnić bądź nie - powiedział Czarzasty. 

- Nawet jeżeli w tej sprawie popełniłem błąd, do czego się przyznaję, to co zrobiłem uczciwie, spokojnie? Wystąpiłem, żeby cały ten okres z panią Czestnych, której nigdy nie chowałem, bo była na okładkach książek, bo była w transakcjach wykazywana, sprawdzić - powiedział Czarzasty. - I się okazało, że to wszystko jest dęte - dodał. 

Czarzasty: Ameryka jest dla nas bardzo ważnym partnerem

Olejnik pytała też Czarzastego o spięcie z ambasadorem USA w Polsce Thomasem Rose'em. Czy marszałek nie poszedł o krok za daleko? - Moim zdaniem nie - stwierdził Czarzasty. 

- Uważam, że Ameryka jest dla nas bardzo ważnym partnerem. Uważam, że naród amerykański jest bardzo ważnym dla nas narodem. Ale nie można rozmawiać na kolanach - mówił Czarzasty.

- Wydaje mi się, że mówienie prawdy delikatnie, albo bardziej ostro, jest potrzebne - ocenił. Czarzasty zapewnił, że będzie dbał o stosunki z USA. - Wszystko zrobię, żeby je poprawić - mówił.

Czarzasty krytycznie wypowiedział się o Donaldzie Trumpie w czasie konferencji prasowej na początku lutego, gdy przekazał, że nie poprze wniosku o przyznanie pokojowego Nobla prezydentowi USA. Kilka dni później ambasador USA w Polsce Tom Rose oświadczył, że strona amerykańska nie będzie już utrzymywać kontaktów ani komunikować się z marszałkiem Sejmu.

pc

Czarzasty: prezydentowi chodzi o to, by przykryć własne sprawy, a jest ich sporo

pc
Autorka/Autor: Kuba Koprzywa /lulu

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Włodzimierz Czarzasty Sejm Karol Nawrocki
