Trzy morza i ocean. Polacy w grupie zadaniowej NATO 

"Od 1 stycznia 2026 r. do 15 sierpnia 2026 r. zostanie użyty Polski Kontyngent Wojskowy w składzie Grupy Zadaniowej Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na Morzu Bałtyckim, Morzu Norweskim, Morzu Północnym i Oceanie Atlantyckim o liczebności do 70 żołnierzy wraz z niezbędnym zabezpieczeniem i wyposażeniem. PKW zostanie użyty dla wzmocnienia sił państw sojuszniczych" - poinformowało w środę BBN, zaznaczając, że postanowienie podpisał jako zwierzchnik Sił Zbrojnych prezydent Karol Nawrocki.
Jak czytamy, ogólny zakres zadań Polskiego Kontyngentu Wojskowego będzie obejmował:
- Utrzymywanie bezpieczeństwa żeglugi sojuszniczej przez poszukiwanie, patrolowanie i niszczenie niebezpiecznych obiektów podwodnych, głównie groźnego dla żeglugi arsenału zatopionego podczas obu wojen światowych, jak również oczyszczanie z min i innych niebezpiecznych obiektów podwodnych podejść do portów, akwenów ścieśnionych i szlaków żeglugowych.
- Budowanie świadomości operacyjnej przez patrolowanie szlaków oraz prezentację obecności, jedności i determinacji Sojuszu Północnoatlantyckiego na akwenach Morza Bałtyckiego, Morza Norweskiego, Morza Północnego i Oceanu Atlantyckiego.
Autorka/Autor: ms/adso
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Andrzej Jackowski/PAP