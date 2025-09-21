Policja poinformowała w niedzielę, ze około godziny 9 w Wodynie (powiat siedlecki, województwo mazowieckie) grzybiarze odkryli części przypominające drona.
"W lesie na odcinku kilkudziesięciu metrów, około 1 km od zabudowań, grzybiarze ujawnili części obiektu przypominającego drona. Policjanci zabezpieczyli elementy oraz miejsce ich odnalezienia. Powiadomione zostały inne służby, Żandarmeria Wojskowa oraz prokurator z Prokuratury Rejonowej w Siedlcach" - brzmiał komunikat mazowieckiej policji po godzinie 11.
Chwilę później opublikowano informację o kolejnym odkryciu szczątków obiektu, tym razem w powiecie białobrzeskim.
"Dziś po godzinie 9 w lesie w powiecie białobrzeskim mężczyzna zauważył szczątki obiektu przypominającego drona. Odległość do najbliższych zabudowań w miejscowości Biała Góra to około 6 km. Policjanci we wskazanym miejscu zabezpieczyli ten obiekt oraz miejsce jego odnalezienia" - przekazała policja.
Dodano, że w związku ze zdarzeniem powiadomiono między innymi Żandarmerię Wojskową oraz prokuratora z Prokuratury Rejonowej w Grójcu.
Szczątki znalezione w województwie Lubelskim
Przed godziną 12 pojawił się komunikat z województwa lubelskiego. "Dziś około godziny 10.00 w miejscowości Sulmice, gmina Skierbieszów w powiecie zamojskim, grzybiarz ujawnił leżący na ziemi obiekt przypominający dron. Teren leśny, odległość około 1500 metrów od zabudowań" - poinformowała policja lubelska.
Podobnie, jak w przypadku zdarzeń na Mazowszu, na miejscu pojawiła się Żandarmeria Wojskowa oraz Prokuratura Rejonowa w Zamościu.
Autorka/Autor: os/akw
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Google Maps