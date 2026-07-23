Polska Wniosek o uchylenie immunitetu Łukasza Mejzy Aleksandra Sapeta |

Decyzja PiS w sprawie Mejzy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP

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Podstawą skierowania wniosku o udzielenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności posła Łukasza Mejzy jest śledztwo, w którym prokuratura zarzuca politykowi popełnienie trzech przestępstw: oszustwa, wyłudzenia dotacji oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach.

Chodzi o sprawę realizacji szkoleń przez należącą do Mejzy firmę Future Wolves. Jej działalność opisywała Wirtualna Polska w 2021 roku. Kiedy Mejza był radnym sejmiku województwa lubuskiego, jego firma Future Wolves była partnerem programu Lubuskie Bony Rozwojowe. Pieniądze na bony pochodziły ze środków unijnych, z programu przyjętego przez samorząd tego województwa.

O co prokuratura podejrzewa Mejzę

Z ustaleń prokuratury wynika, że Mejza od 13 marca do 27 sierpnia 2020 roku, prowadząc działalność gospodarczą z ofertą szkoleń wprowadził w błąd Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze" - odpowiedzialną za realizację projektu Lubuskie Bony Rozwojowe - co do sposobu finansowania wkładu własnego łącznie pięciu uczestników szkoleń oraz zasad ich naboru, przekazując tym uczestnikom środki na pokrycie wymaganego wkładu własnego oraz doprowadzając do wyboru przez nich szkoleń organizowanych przez firmę Future Wolves.

Następnie Mejza miał poświadczyć nieprawdę w fakturach w sprawie okoliczności, które miały wpływ na uzyskanie dotacji. W ten sposób miał doprowadzić Agencję Rozwoju Regionalnego do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie 66 250 złotych, powodując rzeczywistą szkodę w mieniu pokrzywdzonej spółki w łącznej kwocie 49 687, 50 złotych - wynika z komunikatu Prokuratury Krajowej.