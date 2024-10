Głośna wypowiedź generała. Szef MON komentuje

Politycy są odpowiedzialni za to, żeby był pokój. Żołnierze mają być gotowi do obrony ojczyzny. To podział, który jest między cywilną kontrolą nad armią a dowódcami - powiedział w TVN24 wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Gość "Rozmowy Piaseckiego" przekazał, że "robimy wszystko, żeby nigdy nie opłaciło się zaatakować Polski".

W piątek na inauguracji roku akademickiego w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła powiedział m.in., że wojsko przechodzi transformację, której celem są takie siły zbrojne, których potrzeba, aby wygrać wojnę. - Wszystko wskazuje na to, że jesteśmy tym pokoleniem, które stanie z bronią w ręku w obronie naszego państwa. I nie zamierzam ani ja, ani myślę żaden z was, przegrać tej wojny. Wygramy ją, wrócimy i będziemy nadal budować Polskę, ale coś się musi wydarzyć. Musimy zbudować siły zbrojne przygotowane do tego typu działań - powiedział wtedy gen. Kukuła.

We wtorek generał Kukuła powiedział, że jego wypowiedź była skierowana do kandydatów na oficerów, a jej zasadniczym przesłaniem była mobilizacja do wysiłku.

O tę kwestię był pytany w środowym wydaniu "Rozmowy Piaseckiego" wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Politycy są odpowiedzialni za to, żeby był pokój. Żołnierze mają być gotowi do obrony ojczyzny. I to jest ten podział, który jest między cywilną kontrolą nad armią a dowódcami. To jest pierwsza kwestia - mówił. - Druga: żyjemy w najbardziej niebezpiecznych czasach na pewno od zakończenia zimnej wojny, jak nie od końca II wojny światowej. Wojna nigdy nie była tak blisko naszych granic. Indo-Pacyfik, Bliski Wschód, ogromne zagrożenia wszędzie, gdzie to się dzieje - podkreślał.

- Pan premier Tusk mówił zaraz jak przejęliśmy rządy, że żyjemy w czasach przedwojennych. Ja mówię od dawna, że musimy być gotowi na każdy scenariusz. I dzisiaj w każdym miejscu w tej części świata wydatki na zbrojenia są gigantyczne - mówił.

Jak zaznaczył, "robimy wszystko, żeby nigdy nie opłaciło się zaatakować Polski". - Zbrojenia, siła w sojuszach i odporność społeczeństwa. Te wszystkie działania są po to, żeby nigdy Polski się nie opłaciło zaatakować - podkreślił Kosiniak-Kamysz.

Gość TVN24 został zapytany, czy rozmawiał z generałem Kukułą o tej wypowiedzi, i czy go "rozgrzeszył". - Nie jestem od rozgrzeszania, nie spowiadam. Człowiek zawsze najpierw sam powinien uderzyć się we własne piersi, nim innym będzie wskazywał błędy. To pierwsza rzecz - powiedział.

- Generał na pewno nie miał nic na myśl innego niż ta strategia polityczna, którą my stosujemy. Odstraszania i obrony. Mówił to w określonym kontekście. I myślę, że ta świadomość w społeczeństwie, budowanie odporności społecznej na zagrożenia, na to, co się dzieje za wschodnią granicą i na świecie, musi być - mówił Kosiniak-Kamysz.

- To nie jest tak, że możemy zasnąć i powiedzieć: "wsi spokojna, wsi wesoła", wszystko będzie dobrze i okej - dodał, nawiązując do wiersza Jana Kochanowskiego. - Żyjemy w niebezpiecznych czasach - zaznaczył.

Autorka/Autor:pp/adso

Źródło: TVN24, PAP