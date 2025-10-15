Logo strona główna
Polska

"Łączymy Europę z USA". Kosiniak-Kamysz po rozmowie szefem Pentagonu

Władysław Kosiniak-Kamysz
Kosiniak-Kamysz o spotkaniu z Pete'm Hegseth'em
Źródło: TVN24
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz rozmawiał z szefem Pentagonu Pete'm Hegseth'em na marginesie szczytu w Brukseli. - Potwierdziliśmy relacje na najwyższym poziomie i rozmieszczenie amerykańskich żołnierzy w Polsce - oznajmił wicepremier. Przekazał też, co Hegseth mówił mu na temat polskich działań w dziedzinie obronności.

Minister obrony narodowej, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz bierze w środę udział w szczycie ministrów obrony państw Unii Europejskiej i NATO w Brukseli. W agendzi posiedzeń są między innymi inwestycje zbrojeniowe, wsparcie dla Ukrainy, mur dronowy i sytuacja na Morzu Bałtyckim.

Wspólne zdjęcie z szczytu ministrów obrony państw NATO
Wspólne zdjęcie z szczytu ministrów obrony państw NATO
Źródło: PAP/Wiktor Dąbkowski

W popołudniowej rozmowie z dziennikarzami szef MON przekazał, że na marginesie szczytu odbył spotkanie z szefem Pentagonu Pete'em Hegseth'em. - To jest moje trzecie spotkanie w ciągu jego kadencji, która rozpoczęła się w styczniu tego roku. Chyba spośród ministrów państw NATO nikt nie miał tylu możliwości do rozmowy - mówił.

- Potwierdziliśmy sojusznicze zobowiązania pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską - oświadczył.

Poruszyli temat rozmieszczenia amerykańskich żołnierzy

- Chciałem przekazać podziękowania dla wszystkich naszych rodaków za ten wkład w obronność, za prawie 5 procent wydatków (PKB) na zbrojenia, za bycie liderem - jak powiedział do mnie Pete Hegseth - obronności, liderem Sojuszu w Europie, za nasze działania - mówił dalej Kosiniak-Kamysz.

Oznajmił, że w rozmowie z szefem Departamentu Wojny Stanów Zjednoczonych "potwierdzili relacje na najwyższym poziomie i rozmieszczenie amerykańskich żołnierzy w Polsce".

- Podziękowałem za wsparcie, które jest udzielane po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej, bo bez takiej natychmiastowej zgody Stanów Zjednoczonych, bez ich wsparcia, nie uruchomilibyśmy artykułu 4. (traktatu o NATO) - dodał, oceniając, że Polska "łączy Europę ze Stanami Zjednoczonymi".

KONKRET24: Artykuł 4. traktatu o NATO: o czym stanowi? Co powoduje?

Budują barierę na granicy z Rosją. "Może być częścią ściany dronów"

Budują barierę na granicy z Rosją. "Może być częścią ściany dronów"

Świat
Czy tak będzie wyglądać wojna przyszłości?

Czy tak będzie wyglądać wojna przyszłości?

Piotr Szostak

W ocenie szefa MON potwierdzenie obecności wojsk USA daje Polsce przewagę nad "tymi państwami, które dzisiaj wciąż się zastanawiają, czy żołnierze amerykańscy zostaną".

- Dlaczego zostają w Polsce? Bo Polska inwestuje w zbrojenia, bo Polska ma bardzo dobre relacje ze Stanami, bo Polska jest ważnym partnerem gospodarczym i dokonujemy gigantycznych zakupów u naszych amerykańskich sojuszników. Ale Polska też pokazuje, że wydatki na zbrojenia, te wszystkie działania związane z modernizacją, z transformacją polskich sił zbrojnych są na najwyższym poziomie - powiedział szef MON.

Polska dołączy do PURL? "Decyzje w najbliższym czasie"

Kosiniak-Kamysz był pytany, czy Polska zgłosiła udziału w programie zakupu amerykańskiej broni dla Ukrainy, nazywanym inicjatywą PURL (z ang. Prioritized Ukraine Requirements List). Według sekretarza generalnego NATO Marka Ruttego na środowym posiedzeniu w Brukseli ponad połowa państw należących do Sojuszu zadeklarowała swój udział.

- Dzisiaj takiego zgłoszenia nie było, ale oczywiście pracujemy też nad tym programem - zapewnił szef MON. - Część państw deklaruje, część państw już to zrealizowała. Polska też wykazała się ogromnym wsparciem, szczególnie w pierwszej części konfliktu, gdy inni się zastanawiali jeszcze co zrobić - podkreślił.

Jak dodał, Polska jest hubem logistycznym i infrastrukturalnym dla Ukrainy, co wiąże się z zaangażowaniem żołnierzy i funkcjonariuszy każdego dnia.

- Ale oczywiście ta inicjatywa jest poważną inicjatywą. Pewnie nasze decyzje w tej sprawie będziemy podejmować w najbliższym czasie - mówił wicepremier.

Polska dołączy do PURL? Kosiniak-Kamysz: decyzje w najbliższym czasie
Źródło: TVN24

Pytany, czy do udziału w PURL nakłaniał go Hegseth w trakcie dwustronnego spotkania, Kosiniak-Kamysz odpowiedział, że nie poruszali tego tematu, ale szef Pentagonu zapraszał wszystkich do udziału w inicjatywie w czasie swojego wystąpienia na forum.

- Myślę, że wszystkie państwa będą w jakiś sposób partycypować. Ta decyzja jeszcze przed nami, bo Polska też wykazuje inne aktywności, które nie mogą się odbywać poza Polską. Tu też pewnie jest inne spojrzenie na nasz kraj z uwagi na położenie i na rolę w dostarczaniu sprzętu na Ukrainę - mówił Kosiniak-Kamysz.

pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica